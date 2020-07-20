У Зеленского наконец отреагировали на требования и обвинения Кадырова

Офис президента Украины наконец прокомментировал громкие обвинения и требования главы Чеченской Республики Рамзана Кадырова — по словам команды главы государства Владимира Зеленского, его заявление не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции. Как известно, 18 июля глава Чечни Рамзан Кадыров обратился к Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за видео "Квартала 95", а также цинично поинтересовался, почему последний никак не может остановить войну на Донбассе. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина".

"Любой в современном информационном мире имеет право на любые заявления. Но это точно не повод для поиска каких-то тайных смыслов. Поэтому вызывает некоторое недоумение столь настойчивая попытка части средств массовой информации придать факту личного сообщения председателя субъекта федерации соседней страны чрезвычайное значение", — заявили в ОП.

Кроме того, команда Владимира Зеленского заявила, что послание главы Чечни включает в себя прямую отсылку к определенному роду межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран, и которые "точно нет смысла комментировать или обсуждать в любых личных сообщениях".

Стоит напомнить, что 18 июля Рамзан Кадыров обратился к украинскому лидеру Владимиру Зеленскому с призывом "определиться со своей позицией и подтвердить свои извинения" за обидное для него видео шоу "Квартала 95", которое было обнародовано несколько лет назад. Кроме того, политик потребовал у президента Украины "выстроить добрососедские отношения" с Россией и Кремлем. После этого пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков в контексте заявления главы Чечни Рамзана Кадырова снова назвал военную агрессию РФ на Донбассе внутриукраинским конфликтом.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спикер ВРУ Дмитрий Разумков решил объяснить, почему падает уровень доверия к команде Владимира Зеленского и народным избранникам.