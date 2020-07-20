США нанесли новый удар по Кадырову - что случилось

В Соединенных Штатах спланировали новый удар по одному из важнейших союзников путинского Кремля — лидеру Чечни Рамзану Кадырову. Против него вводят новые санкции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление государственного секретаря Майка Помпео.

По словам американского дипломата, в Вашингтоне одиозного политика считают непосредственно причастным к нарушениям прав человека в России.

"Сегодня Госдепартамент вводит санкции против Рамзана Кадырова, главы Чеченской Республики в составе Российской Федерации. Санкции вводятся через причастность Кадырова к серьезным нарушениям прав человека в Чеченской Республике", — пояснил Помпео.

Напомним, Кадыров неоднократно обвинялся в различных репрессиях в РФ или в скандальных заявлениях. В то же время он неоднократно публично поддерживал Владимира Путина, оправдывал российскую внешнеполитическую агрессию, в том числе и против Украины.

Например, недавно чеченский лидер обратился к президенту Владимира Зеленского. Он поставил ему требования "быть мужчиной" и начать выполнять свои обязательства. Одним из них он назвал завершение войны на Донбассе, которую он упомянул исключительно как "гражданский" конфликт.

Также Кадыров потребовал он украинского лидера восстановить "наконец" нормальные отношения с российским агрессором.

Как сообщал ONLINE.UA, по словам Офиса президента, заявление Кадырова не содержит в себе той новизны, которая требует обязательной официальной реакции.

Послание главы Чечни содержит в себе прямую отсылку к определенного рода межгосударственных отношений, которые являются компетенцией только действующих президентов двух стран, которые "точно нет смысла комментировать или обсуждать в личных сообщениях".