Путина никто не приглашал - у Украины лопнуло терпение после решения Кремля

Министерство иностранных дел Украины выразило решительный протест российским дипломатам из-за незаконного визит главы Кремля Владимира Путина в аннексированный Крым. С таким громким заявлением выступил заместитель министра по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Игорь Яременко. В МИД напомнили, что продолжают придерживаться принципиальной позиции о недопустимости несогласованных с украинской стороной посещений российскими должностными лицами территории Украины в ее международно признанных границах, включая Автономную Республику Крым и город Севастополь. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

По словам Яременко, протокол организации визита главы государства в иностранную страну предусматривает приглашение, которое Украина не посылала Российской Федерации, поэтому визит главы Кремля Владимира Путина на территорию временно оккупированного Россией Крыму 20 июля нарушение этой процедуры.

"Несмотря на временную оккупацию, Крымский полуостров является территорией Украины. Есть соответствующие процедуры и протоколы, согласно которым организуются визиты должностных лиц иностранных государств на территорию других государств. В частности, такой протокол предусматривает приглашение со стороны Украины. Президента РФ никто не приглашал посетить наш полуостро ", — подчеркнул украинский дипломат.

Стоит напомнить, что РФ незаконно оккупировала часть Украины — Крымский полуостров — еще 6 лет назад. При этом страна, управляемая президентом Владимиром Путиным, не признает незаконность своих действий, заявляя о "восстановлении исторической справедливости". Украина и международное сообщество продолжают давить на Россию санкциями, требуя вернуть украинскую территорию. Кремль же заявляет, что вопрос Крыма "закрыт".

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