Вакцина против COVID-19 - британские медики сообщили замечательные новости

Британские специалисты подготовили отличные новости относительно новой вакцины против коронавируса COVID-19 . Представители Оксфордского университета и компании AstraZeneca достигли обнадеживающих результатов в исследовании препарата на людях. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Reuters.

По обнародованным данным, участниками испытания стали 1 077 здоровых людей, возраст которых колебался от 18 до 55 лет. Вакцина сумела вызвать иммунный ответ на ранних стадиях исследования. Наиболее сильной реакция была у людей, что получили двойную дозу.

Эксперты AstraZeneca предоставили вакцине индекс AZD1222. Этот препарат не отличился никакими серьезными побочными эффектами.

"Нам еще предстоит проделать большую работу, прежде чем мы сможем подтвердить, поможет наша вакцина справиться с пандемией COVID-19 , но эти ранние результаты многообещающие", — цитирует агентство одного из авторов исследования Сару Гилберт.

Согласно ее объяснению, ученым нужно было лучше изучить COVID-19 перед тем, как переходить на позднюю стадию исследований.

Сейчас AstraZeneca согласовала договоренности с правительствами многих стран на поставку вакцины. Это будет возможным, если регулирующие органы признают препарат эффективным и безопасным. В то же время представители компании подчеркнули, что не желают получать прибыль в трудные пандемические времена.

"Сегодняшние данные повышают нашу уверенность в том, что вакцина будет работать, и позволяют нам продолжать осуществлять наши планы по ее производству для широкого и справедливого доступа по всему миру", — пояснили в AstraZeneca.

Напомним, количество случаев коронавируса в мире тем временем приближается к 15 миллионам.

Как сообщал ONLINE.UA, Министерство охраны здоровья Украины уже обратилось к авторам перспективного проекта с AstraZeneca. По словам министра Максима Степанова, Киев направил обращение в Германии, Франции, Италии, Нидерландов. Украинская сторона надеется на получение приоритета.