Курс валют на сегодня 21 июля - доллар стал дороже, евро стал дороже

На вторник, 21 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар стал дороже, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 21 июля цена доллара США составит 27 гривен 6 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 24 копейки больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 59 копеек, что в свою очередь на 34 копейки больше чем в понедельник, 20 июля.

В понедельник, 20 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.63/27.6 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.57/31.53 грн.

Мудрый человек держит деньги в голове, но не в сердце. — Джонатан Свифт

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