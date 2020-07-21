Количество больных коронавирусом в Украине неожиданно снизилось - официальные данные на 21 июля

Количество больных коронавирусом в Украине наконец-то снова снижается — во вторник, 21 июля, зафиксированы 673 новых случая заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 60 166 человек, из них 1518 человек умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 32 199 украинцев смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2330 случаев;

Волынская область — 3318 случаев;

Днепропетровская область — 1224 случая;

Донецкая область — 797 случаев;

Житомирская область — 1609 случаев;

Закарпатская область — 4518 случаев;

Запорожская область — 682 случая;

Ивано-Франковская область — 3611 случаев;

Кировоградская область — 686 случаев;

м. Киев — 7034 случая;

Киевская область — 3332 случая;

Львовская область — 8229 случаев;

Луганская область — 110 случаев;

Николаевская область — 524 случая;

Одесская область — 2638 случаев;

Полтавская область — 356 случаев;

Ровенская область — 5183 случая;

Сумская область — 371 случай;

Тернопольская область — 2466 случаев;

Харьковская область — 3082 случая;

Херсонская область — 216 случаев;

Хмельницкая область — 991 случай;

Черновицкая область — 5363 случая;

Черкасская область — 847 случаев;

Черниговская область — 649 случаев.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 июля 2020 в Центр поступило 1044 сообщения о подозрении на COVID-19 . Всего с началу 2020 года поступило 109 954 сообщения о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что с начала пандемии в мире зафиксировали 14 млн 858 тыс случаев заражения: 613 тыс человек умерли и 8 млн 911 тыс человек смогли победить болезнь. 20 июля в мире в 146 странах диагностировали 204905 заражений коронавирусом, 4042 пациентов умерли. В США за минувшие сутки диагностировали 62879 (545 пациентов умерло) случаев коронавируса, в Бразилии 33959 (1110 умерло), в Индии 34 820 (676 умерло), ЮАР 13373 (135 умерло), власть в России, которую подозревают в фальсификации статистики по количеству больных, отчитывается о 6406 случаях коронавируса (186 умерло) и другие. Что важно понимать, сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19 . Ранее число подтвержденных случаев за неделю колебалось в пределах 500-600 тысяч в мае и 700-800 тысяч в начале июня.

Отметим, что власти нашей страны продолжают готовиться к новым вспышкам COVID-19 , поскольку угроза пандемии не утихает. Украинский лидер Владимир Зеленский отметил, что уже есть определенные прогнозы относительно эпидемии.

"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", — заявил Зеленский.

Недавно власти КНР выступили с неожиданным заявлением — в Китае уверяют, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где был уже зафиксирована первая вспышка пандемии. Об этом рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуей, отметив, что его слова подтверждает последовательность генов в COVID-19 . Дипломат сообщил о результатах исследований китайских ученых, которые собрали и внимательно проанализировали данные о 93 образцах генома COVID-19 , охватывающих 12 стран на четырех континентах.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что нынешняя волна пандемия коронавируса может стать не последней. Медики прогнозируют, что миру придется пережить не только вторую, но и третью волну.