Количество больных коронавирусом в Украине неожиданно снизилось - официальные данные на 21 июля

Количество больных коронавирусом в Украине наконец-то снова снижается — во вторник, 21 июля, зафиксированы 673 новых случая заражения. Общее количество больных
Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:
Винницкая область — 2330 случаев;
Волынская область — 3318 случаев;
Днепропетровская область — 1224 случая;
Донецкая область — 797 случаев;
Житомирская область — 1609 случаев;
Закарпатская область — 4518 случаев;
Запорожская область — 682 случая;
Ивано-Франковская область — 3611 случаев;
Кировоградская область — 686 случаев;
м. Киев — 7034 случая;
Киевская область — 3332 случая;
Львовская область — 8229 случаев;
Луганская область — 110 случаев;
Николаевская область — 524 случая;
Одесская область — 2638 случаев;
Полтавская область — 356 случаев;
Ровенская область — 5183 случая;
Сумская область — 371 случай;
Тернопольская область — 2466 случаев;
Харьковская область — 3082 случая;
Херсонская область — 216 случаев;
Хмельницкая область — 991 случай;
Черновицкая область — 5363 случая;
Черкасская область — 847 случаев;
Черниговская область — 649 случаев.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 21 июля 2020 в Центр поступило 1044 сообщения о подозрении на
Стоит обратить внимание на то, что с начала пандемии в мире зафиксировали 14 млн 858 тыс случаев заражения: 613 тыс человек умерли и 8 млн 911 тыс человек смогли победить болезнь. 20 июля в мире в 146 странах диагностировали 204905 заражений коронавирусом, 4042 пациентов умерли. В США за минувшие сутки диагностировали 62879 (545 пациентов умерло) случаев коронавируса, в Бразилии 33959 (1110 умерло), в Индии 34 820 (676 умерло), ЮАР 13373 (135 умерло), власть в России, которую подозревают в фальсификации статистики по количеству больных, отчитывается о 6406 случаях коронавируса (186 умерло) и другие. Что важно понимать, сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев
Отметим, что власти нашей страны продолжают готовиться к новым вспышкам
"Ситуация сейчас такова, что мы должны постоянно быть начеку, но не надо преувеличивать реакции. Сегодня нет критических вспышек или каких-то "красных точек", связанных с распространением коронавирусной инфекции в стране. Количественный порог тех, кто выздоровел, превысил 50 процентов. Мы готовы ко второй волне, но надеемся, что она нас минует", — заявил Зеленский.
Недавно власти КНР выступили с неожиданным заявлением — в Китае уверяют, что коронавирусная инфекция была завезена в Ухань, где был уже зафиксирована первая вспышка пандемии. Об этом рассказал посол Китая в России Чжан Ханьхуей, отметив, что его слова подтверждает последовательность генов в
Ранее ONLINE.UA сообщал, что нынешняя волна пандемия коронавируса может стать не последней. Медики прогнозируют, что миру придется пережить не только вторую, но и третью волну.