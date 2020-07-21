Это наконец-то произошло: Евросоюз принял долгожданное решение относительно COVID-19

Рано утром 21 июля власти Европейского Союза наконец достигли договоренности о фонде восстановления экономики после пандемии объемом 750 млрд евро и следующий долгосрочный бюджет ЕС объемом более 1 трлн евро. Стоит обратить внимание на то, что о достижении договоренности стало известно незадолго до 6 утра во вторник — на пятый день саммита ЕС, который изначально планировался двухдневным. Этот саммит стал самым длинным в истории ЕС. Что интересно, многие его участники ранее прогнозировали, что переговоры вообще могут провалиться и их придется снова проводить, однако уже в августе. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на выводы Европейского совета.

"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", — отметила руководительница Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

По ее словам, хотя ЕС часто обвиняют в том, что он делает "слишком мало, слишком поздно", на этот раз это обвинение не может остаться в силе.

"Фонд восстановления ЕС, состоящий из 390 млрд евро в виде грантов и 360 млрд евро в виде кредитов, будет присоединен к новому семилетнему бюджету в размере 1,074 триллиона евро. Таким образом общий финансовый пакет помощи составит 1,82 триллиона евро", — подчеркнула политик.

Нельзя не обратить внимание на то, что начальное предложение по фонду общим объемом 750 млрд евро предусматривало распределить субсидии и займы в соотношении 500 и 250 млрд евро, соответственно. Однако это соотношение не устраивало группу так называемых экономных стран (Австрия, Нидерланды, Дания, Швеция), которые были против значительной части грантов в фонде.

"Многие лидеров боялись, что данное соглашения приведет к падению фондовых рынков и потенциально усилит экономический кризис во время, когда пандемия продолжается. Многие аналитики отмечают, что абсолютный шок от пандемии еще не ощущается из-за чрезвычайных правительственных программ по предотвращению потери рабочих мест, которые могут вскоре прекратить свое действие", — пишет издание Politico.

Что важно понимать, недавно Европейская комиссия озвучила прогноз, что экономика ЕС сократится на 8,3 процента в этом году в связи с пандемией.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Украина получила помощь от ЕС в виде медицинского оборудования и медикаментов для преодоления эпидемического кризиса.