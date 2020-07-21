США разнесли вдребезги коварный план Путина - в чем дело

Американская власть решила нанести новый мощный удар по команде главы Кремля Владимира Путина. Так, недавно официально стало известно, что сенаторы Соединенных Штатов Америки от Демократической партии внесли на рассмотрение резолюцию, направленную против вступления России в состав Большой семерки (G7). Стоит обратить внимание на то, что соавторами резолюции выступают известный политик Дик Дурбин и еще 12 сенаторов-демократов. В документе отмечается, что несмотря на оккупацию Украины Россией, ее дестабилизирующие действия против США и других демократий, президент-республиканец Дональд Трамп неоднократно призывал вернуть РФ в Группу восьми или участвовать в процессе "Большой семерки" (G7). Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на заявление сопредседателя сенатского комитета по Украине.

"Вместо того, чтобы использовать все имеющиеся у него инструменты для борьбы против российских угроз нашими войсками, нашими выборами и суверенитетом демократических стран по всему миру, президент Трамп стремился нормализовать отношения США и вознаградить Кремль. Сегодняшняя резолюция дает понять, что Сенат Соединенных Штатов будет против реадмиссии России, если она не прекратит свои преступные действия против Украины, наших союзников и США", — подчеркнул Дик Дурбин.

Что важно понимать, недавно послы Большой семерки, в которую входят Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США, наконец отреагировали на новые проблемы Украины, связанные с внезапной отставкой главы Нацбанка Якова Смолия из-за "систематического политического давления". Они мгновенно обратились к официальному Киеву и предостерегли от отката реформ, так как это поставит под угрозу не только их надежность, но и поддержку со стороны Запада. С таким тревожным заявлением послы G7 выступили через несколько часов после появления сообщения о решении руководителя регулятора.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что глава Белого дома Дональд Трамп начал защищать свою идею пригласить российского президента Владимира Путина на саммит "Группы семи" 2020 года, апеллируя к "здравому смыслу".