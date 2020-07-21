Иран должен объяснить - Киев выступил с новыми жесткими претензиями

Министерство иностранных дел Украины обратилось к Ирану через следствие относительно сбития лайнера МАУ в январе. Официальный Киев упрекнул Тегерану затягиванием передачи "черных ящиков". Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление министра Дмитрия Кулебы.

По его словам, украинская сторона требовала и требует прозрачного расследования, которое позволит наказать виновных.

Дипломат добавил, считывание информации с самописцев разбившегося накануне в понедельник, 20 июля, состоялось успешно.

"Но, я хочу подчеркнуть, что несмотря на все объяснения Ирана, мы слишком долго ждали расшифровки "черных ящиков", — отметил Кулеба.

Согласно его объяснениям, украинская сторона была готова идти на крайние меры и употреблять мощные экстренные процедуры для передачи ящиков Франции. Позже их расшифровали в присутствии двух украинских экспертов.

"Тот, кто хочет, тот берет делает. Это касается наших иранских партнеров... Иран должен объяснить, что произошло", — резюмировал министр.

Напомним, лайнер потерпел катастрофу 8 января 2020 года. Он упал неподалеку от Тегерана вскоре после старта, сначала причины были неизвестны. Позже иранское командование объявило о случайном сбитии самолета ракетой.

Трагический инцидент Тегеран объяснил напряженностью и готовностью к вооруженному противостоянию с Соединенными Штатами в тот момент. Военнослужащие были начеку давать отпор вероятному противнику, однако случайно оценили украинский самолет.

Как сообщал ONLINE.UA, Иран выполнил одно из обещаний относительно катастрофы лайнера МАУ, которую объявил накануне. Французская сторона получила бортовые "черные ящики".

Иранская сторона в конце мая объявила о своем решении не отправлять "черные ящики" в Украину. Тегеран обвинил Киев в задержке в предоставлении ответа на иранский запрос. Зато аппараты тогда решили передать властям Франции для дальнейшего дешифрования.