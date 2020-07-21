Я против - Зеленский экстренно обратился ко всем украинцам

Глава государства Владимир Зеленский срочно обратился ко всем украинским гражданам — он отметил, что не поддерживает идею восстановления водоснабжения с материковой Украины в оккупированный Россией Крым. О позиции украинского лидера рассказал народный избранник от политической силы "Слуга народа" Богдан Яременко. По слова депутата, он решил поинтересоваться у президента, что тот думает о восстановлении водоснабжения в оккупированный Крыму. Соответствующее сообщение появился на фейсбук-странице парламентария, передает ONLINE.UA.

"Я против, — так лаконично ответил президент Зеленский", — отметил народный избранник.

Стоит обратить внимание на то, что в комментариях к сообщению Яременко спросили о мнении главы государства относительно выступлений артистов на полуострове: можно ли им гастролировать на материковой Украине. В ответ он заявил, что не стал бы спрашивать о таком Зеленского.

"Есть законодательство, есть здравый смысл. Этого достаточно, чтобы решать этот вопрос без президента", — подчеркнул нардеп.

Что важно понимать, войска РФ продолжают готовиться к самым масштабным военным учениям "Кавказ 2020", на которые в оккупированный Крым съедутся тысячи российских военных. Иностранные и украинские аналитики предупреждают, что оккупанты под прикрытием учений могут попытаться захватить плотину в Херсонской области, которая не пропускает воду в Крым. Очередным доказательством подготовки наступления России на Украину стал приказ Путина, который неожиданно для всех объявил внезапную проверку войск Южного и Западного военных округов на границе с Украиной.

Стоит напомнить о том, что 85% потребностей полуострова в пресной воде всегда обеспечивала материковая Украина через Северо-Крымский канал. После аннексии Крыма в 2014 году Украина водоснабжения прекратила. Летом 2020-го ситуация с водой стала ухудшаться из-за засухи. По состоянию на начало лета уровень наполнения водохранилищ естественного стока Крыма оказался более чем в два раза ниже, чем до лета прошлого года. Кроме того, отмечается, что Симферополе обмелело водохранилище, поэтому в город впервые в истории начали подавать артезианскую воду.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что в Вене состоялось заседание Постоянного совета ОБСЕ, на котором подняли вопрос агрессии России против Украины в Донбассе и незаконной оккупации Крыма.