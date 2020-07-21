Автобус с заложниками захватили в центре Луцка - шокирующие подробности

В центре Луцка произошла стрельба, неизвестный вооруженный злоумышленник захватил автобус с заложниками. Полиция объявила о проведении специальной операции. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на правоохранительные органы.

По данным местной полиции, мужчина лично проинформировал о своих намерениях.

"Сегодня утром поступило сообщение на линию 102 о том, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с заложниками, при себе имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Территория центра города перекрыта в целях обеспечения безопасности граждан. На месте работают все службы полиции", — пояснили правоохранители.

Согласно неподтвержденным данным, злоумышленник прямо перед инцидентом объявил о намерениях полиции и в социальных сетях. Местные жители заявили о стрельбе в центре города и перекрытый район.

Захвачен автобус якобы стоит недалеко от Театральном майдане с признаками повреждения. На место инцидента направили полицейские подразделения вместе со специалистами-взрывотехниками.

Пока злоумышленник не выдвинул никаких требований. Неофициальные данные местных медиа указывают на наличие у него оружия и взрывчатки.

Как сообщал ONLINE.UA, правоохранительные органы Украины и Польши разоблачили мощную коррупционную схему. На фоне новостей о первых задержания Национальное антикоррупционное бюро объявило об обысках в Укравтодоре.

По обнародованным данным, обыски организованы в координации с Центральным антикоррупционным бюро Польши — Centralne Biuro Antykorupcyjne. Также к процессу причастна Окружная прокуратура.