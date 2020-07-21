У Зеленского неожиданно выдвинули жесткий ультиматум Путину

Украинский лидер Владимир Зеленский может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным только в случае деоккупации Россией полуострова. Этот бескомпромиссный ультиматум озвучил глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время традиционного брифинга, отвечая на вопрос о слухах о возможной встрече на админгранице. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД Украины.

"Встреча Зеленского и Путина в Крыму возможна, но только при одном условии: что она состоится на церемонии поднятия в Крыму украинского флага и снятия российского. Пока этого нет, любая их встреча или в Крыму, или на админгранице Херсонской области — нонсенс", — подчеркнул украинский дипломат.

Что важно понимать, недавно глава Меджлиса крымскотатарского народа и народный депутат Мустафа Джемилев обратился к команде Владимира Зеленского с призывом как можно скорее создать площадку для переговоров по оккупированному Крыму, так как на украинском полуострове российские силовики продолжают задерживать и пытать невинных крымчан, несогласных с политикой Кремля — за всем этим стоит лично президент России Владимир Путин. По словам политика, украинский лидер Владимир Зеленский и его команда снизили активность по вопросу деоккупации Крыма. Джемилев требует все переговоры с Россией начинать с вопроса восстановления территориальной целостности Украины не только на Донбассе, но и в Крыму.

Стоит обратить внимание на то, что ранее президент Владимир Зеленский срочно обратился ко всем украинским гражданам — он подчеркнул, что не поддерживает идею восстановления водоснабжения с материковой Украины в оккупированный Россией Крым. О позиции украинского лидера рассказал народный избранник от политической силы "Слуга народа" Богдан Яременко.

"Я против, — так лаконично ответил президент Зеленский", — отметил народный избранник.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Путин выступил с очередным скандальным заявлением об Украине и Крыме.