Роналду отметился новым удивительным рекордом - он побил достижение Шевченко

ФК "Ювентус" обыграл "Лацио" в матче итальянской Серии А. Для нападающего Криштиану Роналду эта победа отметилась новым персональным достижением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на иностранные футбольные СМИ.

Португалец открыл счет в пенальти. Этот гол стал для него 50-м в итальянском национальном турнире.

Роналду после матча против "Лацио" стал первым футболистом, который имеет в своей карьере 50 голов в чемпионатах Англии ("Манчестер Юнайтед"), Испании ("Реал"), а также Италии.

В то же время юбилейный гол звездного игрока состоялся на 61-м поединке в лиге. Ранее статус футболиста, который забил 50 мячей за наименьшее количество матчей, принадлежал украинцу Андрею Шевченко. Поэтому для пол сотни понадобилось 68 раз выходить на поля итальянских стадионов за "Милан".

Также известно, что Роналду забил за сезон 12 голов в пенальти. Он повторил достижение Джузеппе Синьори, который провел столько же удачных 11-метровых ударов в сезоне 1994/95.

Напомним, "Ювентус" благодаря победе над "Лацио" продолжает увеличивать отрыв от второго места в Серии А. Сейчас этот показатель уже достиг 8 баллов. До завершения чемпионата осталось четыре тура.

Следует заметить, что форвард Криштиану Роналду стал в свои 35 лет стал одним из наиболее рекордоносных футболистов современности. Он обладает среди других наград тремя "Золотыми мячами" France Football и двумя одноименными наградами ФИФА.

Как сообщал ONLINE.UA, португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб "Ювентус". Об этом стало известно из данных журналиста Пьетро Бальцано Против, который, впрочем, сам отметил — они неофициальные на не подтверждены.