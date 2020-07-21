Роналду отметился новым удивительным рекордом - он побил достижение Шевченко

ФК "Ювентус" обыграл "Лацио" в матче итальянской Серии А. Для нападающего Криштиану Роналду эта победа отметилась новым персональным достижением. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на иностранные футбольные СМИ.
Португалец открыл счет в пенальти. Этот гол стал для него
Роналду после матча против "Лацио" стал первым футболистом, который имеет в своей карьере 50 голов в чемпионатах Англии ("Манчестер Юнайтед"), Испании ("Реал"), а также Италии.
В то же время юбилейный гол звездного игрока состоялся на
Также известно, что Роналду забил за сезон 12 голов в пенальти. Он повторил достижение Джузеппе Синьори, который провел столько же удачных
Напомним, "Ювентус" благодаря победе над "Лацио" продолжает увеличивать отрыв от второго места в Серии А. Сейчас этот показатель уже достиг 8 баллов. До завершения чемпионата осталось четыре тура.
Следует заметить, что форвард Криштиану Роналду стал в свои 35 лет стал одним из наиболее рекордоносных футболистов современности. Он обладает среди других наград тремя "Золотыми мячами" France Football и двумя одноименными наградами ФИФА.
Как сообщал ONLINE.UA, португальский нападающий Криштиану Роналду может покинуть итальянский клуб "Ювентус". Об этом стало известно из данных журналиста Пьетро Бальцано Против, который, впрочем, сам отметил — они неофициальные на не подтверждены.
По его словам,