Делается все - Зеленский выступил с громким обещанием

Неизвестный злоумышленник утром во вторник, 21 июля, захватил автобус с заложниками в центре Луцка. Презиент Владимир Зеленский отреагировал на резонансные события. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальное заявление президентской пресс-службы.

По словам лидера, правоохранительные органы силовые структуры работают над обузданием угрозы.

"Тревожные новости из Луцка. Утром, в 9:25, в местную полицию позвонил гражданин, который сообщил о том, что захватил автобус с заложниками. Было слышно выстрелы, автобус поврежден. Сейчас введено полицейскую операцию "Заложник", а СБУ ввела план "Бумеранг". Делается все, чтобы ситуация была урегулирована без жертв. Держу ход событий под личным контролем", — подчеркнул Зеленский.

Напомним, по неподтвержденным данным в автобусе могут находиться до 20 заложников. Ничего окончательно позицию или требования злоумышленника неизвестно.

Жители города проинформировали утром о стрельбе в центре. Они распространяли тревожные подробности относительно инцидента в социальных сетях. некоторые предполагали, что это могли быть учения правоохранителей, однако эта информация, к сожалению, не подтвердилась позже.

Известно, что кроме полиции злоумышленник пытался объявить о своих намерениях обществу. Он оприлюдник якобы свои заявления в социальных сетях, как уточняют волынские медиа.

Захвачен автобус якобы стоит недалеко от Театральной площади с признаками повреждения. На место инцидента направили полицейские подразделения вместе со специалистами-взрывотехниками.

Как сообщал ONLINE.UA, Зеленский срочно обратился ко всем украинских граждан — он подчеркнул, что не поддерживает идею возобновления водоснабжения с материковой Украины в оккупированный Россией Крыма. О позиции украинского лидера рассказал народный избранник от политической силы "Слуга народа" Богдан Яременко.