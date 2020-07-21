Все прошло успешно: Кабмин сообщил замечательную новость

Глава Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба поделился с украинскими гражданами важными данными — он заявил, что расшифровка "черных ящиков" со сбитого в Иране самолета МАУ прошла успешно. Как известно, недавно Иран выполнил одно из обещаний относительно катастрофы лайнера МАУ, которое озвучил накануне. Французская сторона получила бортовые "черные ящики", которые уже успела расшифровать. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт МИД.

"Насколько мне известно — она прошла успешно, но я хочу подчеркнуть, что несмотря на все объяснения, которые мы слышим от иранской стороны, мы слишком долго ждали передачу "черных ящиков" для расшифровки", — подчеркнул украинский дипломат.

Дмитрий Кулеба обратил внимание на то, что официальный Киев не принимает аргументов о том, что "самолеты не летали".

"Я хочу заверить вас, что для решения вопроса транспортировки "черных ящиков" на расшифровку и Украина, и другие пострадавшие страны были готовы принять экстраординарные меры, включая отправку самолета для того, чтобы ящики быстрее были расшифрованы в авторитетной лаборатории", — добавил глава МИД.

По его словам, в Лионе "черные ящики" были расшифрованы французским Бюро по расследованию и анализу безопасности гражданской авиации в присутствии двух украинских экспертов, а также представителей других стран. Как известно, накануне французское Бюро расследования и анализа безопасности гражданской авиации официально заявило, что получило доступ к данным бортового самописца сбитого в Тегеране самолета МАУ рейса PS752.

Напомним, что украинский самолет Boeing-737 авиакомпании МАУ, следовавший рейсом PS 752 Тегеран — Киев, был сбит в ночь на 8 января вскоре после взлета. На борту находились 167 пассажиров и 9 членов экипажа, все они погибли. Что важно понимать, жертвами катастрофы стали граждане 7 стран.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Зеленский озвучил жесткое предупреждение иранским властям — он подчеркнул, что Украина обратится в международные суды, если Иран не выполнит своих обещаний в связи с катастрофой самолета МАУ.