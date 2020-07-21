Захват заложников в Луцке - появились новые ошеломляющие детали

Злоумышленник с заложниками забаррикадировался в автобусе, который стоит в центре Луцка. Сейчас правоохранители оцепили район резонансного инцидента и ведут переговоры с вооруженным мужчиной. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Общественное".

По обнародованным данным, точное количество заложников в автобусе неизвестна. Там могут находиться от 10 до 20 человек.

Уточняется, что по состоянию на 11:40 в центре города все еще слышны одинокие выстрелы. Полиция увеличила площадь заграждения.

Недавно официальные представители полиции проинформировали о начале операции "Заложник". В то же время силовики СБУ утверждают, а автобусе сейчас находится меньше 10 человек.

Согласно сведениям антитеррористического центра СБУ, который привлекли к решению проблемы, злоумышленник вооружен взрывчаткой. Условия он уже передал правоохранителям, однако точно о них еще ничего не известно.

Известно, что мужчина недоволен ситуацией в Украине и ее политической системой.

Напомним, инцидент начался утром во вторник, 21 июля. Неизвестный захватил автобус с заложниками, который находится на Театральной площади Луцка. Транспорт поврежден, вероятно, выстрелами.

В МВД проинформировали о срочной поездке Арсена Авакова до Луцка. Он лично будет координировать подразделения правоохранителей, которые окружили злоумышленника и ведут переговоры.

Жители города проинформировали утром о стрельбе в центре. Они распространяли тревожные подробности относительно инцидента в социальных сетях. некоторые предполагали, что это могли быть учения правоохранителей, однако эта информация, к сожалению, не подтвердилась позже.

Как сообщал ONLINE.UA, президент Владимир Зеленский уже отреагировал на резонансные события. По словам лидера, правоохранительные органы силовые структуры работают над обузданием угрозы. Государственный лидер дал обещание держать ситуацию на личном контроле.