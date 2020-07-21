Я уже обратился к Кабмину - Зеленский ответил на одно из важнейших требований украинцев

21 июля глава государства Владимир Зеленский наконец официально отреагировал на электронную петицию №22/
По словам украинского лидера, Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) с 1973 изучает влияние электромагнитных полей на здоровье людей, в 1999 году она разработала рекомендации к установлению предельных норм воздействия электромагнитных полей на население, которые обновила в 2020 году. Владимир Зеленский отметил, что Совет Европы также подготовил рекомендации 1999/519 / EC относительно предельно допустимого уровня электромагнитного излучения в диапазоне частот до 300 ГГц, в рамках которого применяются все известные радиотехнологии, включая 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, спутниковая и радиорелейная связь.
"Установлено предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц", — отметил глава государства.
Кроме того, в ЕС также заявляли, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот, 5G не несет вреда человеческому здоровью.
"Учитывая указанное я обратился к премьер-министру Украины и председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с предложением обеспечить основательную проработку этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение данного вопроса, и информировать население нашей страны о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей", — подытожил Владимир Зеленский.
Как сообщал ONLINE.UA, миром ходят конспирологические теории о деструктивном влиянии технологий 4G и 5G на людей — команда биологов решила исследовать последствия такой связи для живых существ.