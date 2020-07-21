Я уже обратился к Кабмину - Зеленский ответил на одно из важнейших требований украинцев

21 июля глава государства Владимир Зеленский наконец официально отреагировал на электронную петицию №22/ 092038-эп "Запретить внедрения 5G из-за крайне негативного его влияния на здоровье!", которую поддержали 25 638 украинских граждан. Президент страны подчеркнул, что 5G не вредит здоровью при соблюдении допустимого уровня электромагнитного излучения для радиочастот, однако призвал главу правительства Дениса Шмыгаля и главу профильной комиссии также отреагировать на петицию о запрете 5G. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт ОП.

По словам украинского лидера, Международная комиссия по защите от неионизирующих излучений (ICNIRP) с 1973 изучает влияние электромагнитных полей на здоровье людей, в 1999 году она разработала рекомендации к установлению предельных норм воздействия электромагнитных полей на население, которые обновила в 2020 году. Владимир Зеленский отметил, что Совет Европы также подготовил рекомендации 1999/519 / EC относительно предельно допустимого уровня электромагнитного излучения в диапазоне частот до 300 ГГц, в рамках которого применяются все известные радиотехнологии, включая 3G, 4G, 5G, Wi-Fi, Bluetooth, спутниковая и радиорелейная связь.

"Установлено предельно допустимый уровень электромагнитного излучения для радиотехнических объектов, работающих в диапазонах очень высоких, ультравысоких, сверхвысоких и очень высоких частот, а именно в диапазоне частот (волн) от 30 МГц до 300 ГГц", — отметил глава государства.

Кроме того, в ЕС также заявляли, что при выполнении рекомендаций по допустимому уровню электромагнитного излучения для радиочастот, 5G не несет вреда человеческому здоровью.

"Учитывая указанное я обратился к премьер-министру Украины и председателю Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере связи и информатизации, с предложением обеспечить основательную проработку этой петиции, принять меры, направленные на комплексное решение данного вопроса, и информировать население нашей страны о влиянии мобильных технологий (4G, 5G) на здоровье людей", — подытожил Владимир Зеленский.

Как сообщал ONLINE.UA, миром ходят конспирологические теории о деструктивном влиянии технологий 4G и 5G на людей — команда биологов решила исследовать последствия такой связи для живых существ.