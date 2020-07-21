В МВД раскрыли личность луцкого террориста - что о нем известно

Утром во вторник, 21 июля, неизвестный злоумышленник захватил заложников в автобусе в центре Луцка. Позже стало известно, кто стоит за резонансными событиями. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заместителя главы МВД Антона Геращенко и социальные сети.

По словам чиновника, злоумышленником оказался мужчина, известный под псевдонимом Максим Плохой. Тот обнародовал в интернете свою книгу под названием "Философия Преступника".

В Twitter есть как минимум два аккаунты с соответствующим именем. Один из них "заброшен" с 2014 года и не отмечен активностью.

Второй зарегистрировали в июле 2020 года. В нем обнародованы требования террориста, цитаты из вышеупомянутой книги и даже репост видеообращения террориста, который решил снятся будто в образе Че Гевары — в берете и с волосами, зачесанными назад. В руках мужчина держит автомат.

Последние твиты в этом аккаунте обнародованы незадолго до 12 часов во вторник, 21 июля. Он напоминает обществу и журналистам, что захватил автобус с заложниками. Пока неизвестно, кто именно ведет аккаунт. В твитах содержатся ошибки.

Следует заметить, что требования преступника в целом отмечены сумбурностью и чрезмерной "философией".

Согласно обнародованным данным, в автобусе могут находиться от 10 до 20 заложников. Полиция сейчас ведет переговоры с инициатором события.

Президент Владимир Зеленский отреагировал на инцидент. Он подчеркнул, что лично будет следить за событиями и добавил, правоохранители делают все необходимое для обеспечения людей.

Как сообщал ONLINE.UA, по состоянию на 11:40 в центре города все еще слышны одинокие выстрелы. Полиция увеличила площадь заграждения.

В МВД проинформировали о срочной поездке Арсена Авакова до Луцка. Он лично будет координировать подразделения правоохранителей