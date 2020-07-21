США нанесли сокрушительный удар по России - первые подробности

Американские власти делают все возможное, чтобы разрушить коварные планы команды российского президента Владимира Путина. 21 июля официально стало известно, что Палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний, которые помогают России завершить строительство спорного газопровода "Северный
"Проект оборонного бюджета еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом, прежде чем новые санкции станут законом. Поправка направлена на усиление уже действующих ограничений в отношении иностранных граждан и компаний, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства российских трубопроводов", — говорится в сообщении.
Стоит обратить внимание на то, что недавно Европейский Союз выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный
Что важно понимать, Кремль намерен завершить строительство проекта "Северный
Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия обвинила США в нарушении суверенитета Европы. В Берлине считают, что Вашингтон не имеет права решать, как Европа будет получать энергию.