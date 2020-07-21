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США нанесли сокрушительный удар по России - первые подробности

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США нанесли сокрушительный удар по России - первые подробности Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

Американские власти делают все возможное, чтобы разрушить коварные планы команды российского президента Владимира Путина. 21 июля официально стало известно, что Палата представителей США одобрила поправку, которая предусматривает новые санкции в отношении компаний, которые помогают России завершить строительство спорного газопровода "Северный поток-2" в Германию. Согласно последним данным, Палата представителей одобрила поправку в оборонный бюджет страны 20 июля. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на RFE/RL.

"Проект оборонного бюджета еще должен быть одобрен Сенатом и подписан президентом Дональдом Трампом, прежде чем новые санкции станут законом. Поправка направлена на усиление уже действующих ограничений в отношении иностранных граждан и компаний, которые способствуют продаже, аренде или предоставлению судов для укладки труб, предназначенных для строительства российских трубопроводов", — говорится в сообщении. 

Стоит обратить внимание на то, что недавно Европейский Союз выразил обеспокоенность намерениями США расширить санкции в отношении компаний, участвующих в строительстве газопровода "Северный поток-2". Свое недовольство выразили отдельно команда канцлера Ангелы Меркель и австрийская власть.

Что важно понимать, Кремль намерен завершить строительство проекта "Северный поток-2", который должен транспортировать газ в Европу по дну Балтийского моря. Газопровод готов на 90%. Европейские суда, которые прокладывают трубопровод, прекратили работу в декабре после первого раунда американских санкций, которые конкретно были направлены на их деятельность.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Германия обвинила США в нарушении суверенитета Европы. В Берлине считают, что Вашингтон не имеет права решать, как Европа будет получать энергию.

Источник: ONLINE.UA
Теги: США, РФ, Cеверный поток-2, санкции, Палата представителей США, Германия, Владимир Путин, Дональд Трамп, Украина
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