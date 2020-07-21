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Боевики идут на обострение - неутешительные новости из зоны боев на Донбассе

Украина | Читати новину українською
Боевики идут на обострение - неутешительные новости из зоны боев на Донбассе ЗСУ (фото — facebook.com)

Российские оккупационные войска в очередной раз провоцируют новое обострение в зоне конфликта на Донбассе. Днем во вторник, 21 июля, боевики обстреляли позиции защитников Донбасса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на прессцентр Операции Объединенных сил.

По обнародованным данным, оккупанты нанесли новый удар неподалеку от Павлополя.

"Вследствие обстрелов из автоматических станковых гранатометов двое наших воинов получили осколочные ранения. Военнослужащих оперативно доставили в лечебное учреждение и оказали надлежащую медицинскую помощь", — подчеркнули в штабе ООС.

Согласно данным украинского командования, подразделения Объединенных сил ответили оккупантам на провокации. Для этого они применили имеющееся оружие. О потерях противника точных данных нет.

Напомним, течение последних недель боевики оккупационных администраций устраивают регулярные провокации, ранят и убивают своими обстрелами украинских бойцов. Это продолжается одновременно с заявлениями Кремля о готовности продолжать урегулирования войны и якобы действия Киева, которые российскую власть не устраивают.

Из Кремля звучат требования в адрес Украины, касающиеся утверждения особого статуса ОРДЛО в Конституции. Также представители власти Владимира Путина, выражали якобы свое разочарование решениями и заявлениями украинского правительства.

Как сообщал ONLINE.UA, украинская власть не собирается менять Конституцию за ультиматумами со стороны Кремля. Единственным фактором для поправок может стать исключительно украинский народ.

В Раде есть готовность поддерживать законопроекты, которые направлены на восстановление украинской территориальной целостности, однако исключительно из интересов государства.

Источник: ONLINE.UA
Теги: война, Донбасс, ООС, АТО, ОРДЛО, Украина, ДНР, ЛНР, Россия, боевики, обстрелы, конфлікт
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