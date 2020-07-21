Новости

Лента новостей

Это не остановит коронавирус: ВОЗ шокировала мир новым признанием

Мир | Читати новину українською
Это не остановит коронавирус: ВОЗ шокировала мир новым признанием Фото: pixabay.com

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус шокировал международное сообщество неожиданным заявлением — он стал утверждать, что соблюдение карантина не спасет людей и мир от пандемии коронавируса. По его словам, самым мощным средством борьбы является отслеживание путей распространения COVID-19. Тедрос Адханом Гебреисус обратил внимание на то, что отслеживание контактов является важным для каждой страны и в любой ситуации, ведь это может предотвратить превращение отдельных кластеров на масштабное инфицирование коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ВОЗ.

"Одним из ключевых инструментов является выявление контактов. Ни одна страна не может контролировать в себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус... Конечно, отслеживание контактов — не единственный инструмент, он должен быть частью всеобъемлющего пакета, но он — один из важнейших", — подчеркнул глава ВОЗ.

По его мнению, карантинные меры могут помочь замедлить передачу вируса, однако на самом деле не способны полностью остановить его. Также важны и мобильные приложения, которые помогают отслеживать контакты зараженных людей.

Стоит обратить внимание на то, что ранее ученые из Королевского колледжа Лондона шокировали мир результатами своего исследования — они пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, снижается уже через три месяца. Что важно понимать, таким образом ученые опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19. Также они отметили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов. 

"В данный промежуток времени у 60% людей фиксируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Но через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется лишь у 17% пациентов. За три месяца исследований количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительного, а у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие иммунитета", — говорится в сообщении.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество больных коронавирусом в Украине наконец снова снижается — во вторник, 21 июля, зафиксированы 673 новых случая заражения.

Источник: ONLINE.UA
Теги: ВОЗ, Тедрос Гебреисус, коронавірус, карантин, пандемия, COVID-19, последние новости о коронавирусе
Читай новости ONLINE.UA в Google News - подпишись на наш канал
Лента новостей
Случаи COVID-19 в Украине
  Всего Сегодня
Подтвержденные 60166 +673
Выздоровели 32199 +760
Летальные 1518 +20

Данные МОЗ Украины
Обновлено:14:11, 21.07.2020

Курс валют 21.07.2020
Покупка Продажа Межбанк
USD
27,62
27,69
27,69
EUR
31,6
31,67
31,67
GBP
35,05
35,14
-
RUB
0,39
0,39
-
Все курсы валют на сегодня
Блоги
Читать другие блоги
Loading...

Другие новости

Loading...