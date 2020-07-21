Это не остановит коронавирус: ВОЗ шокировала мир новым признанием

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус шокировал международное сообщество неожиданным заявлением — он стал утверждать, что соблюдение карантина не спасет людей и мир от пандемии коронавируса. По его словам, самым мощным средством борьбы является отслеживание путей распространения COVID-19 . Тедрос Адханом Гебреисус обратил внимание на то, что отслеживание контактов является важным для каждой страны и в любой ситуации, ведь это может предотвратить превращение отдельных кластеров на масштабное инфицирование коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт ВОЗ.

"Одним из ключевых инструментов является выявление контактов. Ни одна страна не может контролировать в себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус... Конечно, отслеживание контактов — не единственный инструмент, он должен быть частью всеобъемлющего пакета, но он — один из важнейших", — подчеркнул глава ВОЗ.

По его мнению, карантинные меры могут помочь замедлить передачу вируса, однако на самом деле не способны полностью остановить его. Также важны и мобильные приложения, которые помогают отслеживать контакты зараженных людей.

Стоит обратить внимание на то, что ранее ученые из Королевского колледжа Лондона шокировали мир результатами своего исследования — они пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, снижается уже через три месяца. Что важно понимать, таким образом ученые опровергли теорию о длительном иммунитете к COVID-19 . Также они отметили, что наибольшее содержание антител к вирусу фиксируется у пациентов через три недели после появления первых симптомов.