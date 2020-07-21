Это не остановит коронавирус: ВОЗ шокировала мир новым признанием

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус шокировал международное сообщество неожиданным заявлением — он стал утверждать, что соблюдение карантина не спасет людей и мир от пандемии коронавируса. По его словам, самым мощным средством борьбы является отслеживание путей распространения
"Одним из ключевых инструментов является выявление контактов. Ни одна страна не может контролировать в себя эпидемию, если она не знает, где находится вирус... Конечно, отслеживание контактов — не единственный инструмент, он должен быть частью всеобъемлющего пакета, но он — один из важнейших", — подчеркнул глава ВОЗ.
По его мнению, карантинные меры могут помочь замедлить передачу вируса, однако на самом деле не способны полностью остановить его. Также важны и мобильные приложения, которые помогают отслеживать контакты зараженных людей.
Стоит обратить внимание на то, что ранее ученые из Королевского колледжа Лондона шокировали мир результатами своего исследования — они пришли к выводу, что иммунитет к коронавирусу у людей, перенесших заболевание, снижается уже через три месяца. Что важно понимать, таким образом ученые опровергли теорию о длительном иммунитете к
"В данный промежуток времени у 60% людей фиксируется очень высокий уровень иммунитета к коронавирусу. Но через три месяца сильный иммунитет к инфекции сохраняется лишь у 17% пациентов. За три месяца исследований количество антител в крови у многих испытуемых падало до незначительного, а у некоторых вовсе не смогли зафиксировать наличие иммунитета", — говорится в сообщении.
Ранее ONLINE.UA сообщал, что количество больных коронавирусом в Украине наконец снова снижается — во вторник, 21 июля, зафиксированы 673 новых случая заражения.