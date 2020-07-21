Резонансное захвата заложников - у Авакова раскрыли новые детали

Виновник захвата заложников в центре Луцка ранее попадал во внимание правоохранительных органов. Он имеет две судимости. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Соответствующие данные предоставили в Министерстве внутренних дел.

"Человек, который захватил людей в заложники, дважды судимый", — отметили правоохранители.

В Департаменте уголовного розыска Национальной полиции проинформировали, что преступник имел в прошлом проблемы с психическим здоровьем.

"Шторы автобуса закрыты, одно из окон разбито. Преступником было совершено 2 выстрела в сторону правоохранителей, после чего злоумышленник выбросил из автобуса гранату, которая к счастью не сдетонировала. Получена информация, что террорист находился на психиатрическом лечении", — проинформировали в ведомстве.

Согласно данным офиса генпрокурора, человек владеет огнестрельным оружием и взрывчаткой.

"Мужчина сообщил, что автобус заминирован, у него при себе автоматическое оружие и большое количество взрывчатки. Кроме того, по его словам, еще одно взрывное устройство в другом месте и может быть приведено в действие дистанционно", — добавили в ОГПУ.

В социальных сетях от имени преступника сообщили, что его смерть не изменит ничего и якобы не помешает планам.

Злоумышленник с заложниками забаррикадировался в автобусе, который стоит в центре Луцка. Сейчас правоохранители оцепили район резонансного инцидента и ведут переговоры с вооруженным мужчиной.

Как сообщал ONLINE.UA, злоумышленником оказался мужчина, известный под псевдонимом Максим Плохой. Тот обнародовал в интернете свою книгу под названием "Философия Преступника". В социальных сетях появились требования террориста. Другие подробности — по ссылке на отдельный материал.