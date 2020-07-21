Появилась запись разговора с луцким террористом - он озвучил новые требования

Луцкий террорист Максим Плохой, который 21липня взял в заложники 20 пассажиров автобуса, передал журналистам свои требования, а также стал утверждать, что заминирован не только автобус, но также заложена взрывчатка еще где-то в Луцке. Первую аудиозапись, которую передал журналистам сын одной из заложниц, опубликовали луцкие журналисты из издания "Первый ".

Террорист пока требует максимально распространить его требования. Общение с ним приводят дословно:

Максим Плохой: Вы уже распространили мои требования?

Первый : Нет. Мы еще ничего не получили.

Максим Плохой : Вам сейчас владелица этого телефона... У меня есть определенные требования кароче. Если их не выполнят есть.. Заминированная одна взрывчатка в людном месте Луцка. Заминированный автобус, куча автоматического оружия. Куча гранат. Понятно?

Первый : Да. Понятно.

Максим Плохой : Меня зовут Максим Плохой. ... Заходить в ВК под этим псевдонимом, в социальных сетях я Максим Плохой. Там выложено видео и вся информация

Первый : А сколько у вас людей? Как они себя чувствуют?

Максим Плохой : Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные. Как чувствуют себя — это уже наше. Это уже пусть государство заботится. Оно ведь заботится о людях.

Первый : А вы можете нам озвучить свои требования?

Максим Плохой : Ты послушай меня! Я сказал подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взирветься бомба в людном месте.

Первый : А вы можете нам повторить ваши требования?

Максим Плохой : я тебе не буду повторять требования, они написаны нахрен есть !!! Тебе сбрасывали на вайбер, б *** ь!

Стоит обратить внимание на то, что общение происходило по телефону волынянки, с которой связались журналисты. Она сама искала выход на журналистов, очевидно по требованию террориста. После разговора с ним она добавила:

«Пожалуйста, побольше... просто распространите. Если те требования будут выполнены. Это не какие-то требования... Власти могут их выполнить. Знаете, самое главное, что власть может их выполнить! Дело в том, хотят ли они! Это минимальные требования. И Зеленский может сказать по всей Украине, чтобы посмотреть фильм «Земляне»! И те другие, которые есть в тех требованиях, тоже могут сказать».

Также еще одна женщина во время телефонного разговора попросила сына связаться с изданием "Цензор", чтобы больше журналистов прибыли на место происшествия и освещали его. Затем она передала трубку мужчине, который захватил автобус.

"Я извиняюсь, что твоя мама здесь оказалась со мной — но такая уж случилась ситуация. Сейчас я на вайбер твоей мамы сбрасываю свои требования. Ты ищешь как можно больше журналистов — и сбрасываешь им по почте, по телефонам. Требования тебе мама передаст. Объяснишь ситуацию, что в Луцке захвачен автобус, полный людей, короче. Заминировано всего, в автобусе куча взрывчатки. Автоматического оружия. Кроме того, мина есть в Луцке, заложена отдельно", — заявил Максим Плохой.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее презиент Владимир Зеленский отреагировал на резонансные события в Луцке и отметил, что власть делает все возможное, чтобы освободить людей.