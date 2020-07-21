Мы ждем - в Раде поразили заявлением о реинтеграции ОРДЛО

В Верховной Раде готовы заняться разработкой законопроєктів для реинтеграции ОРДЛО, однако для этого необходимы условия. Прежде всего нужно дождаться результатов нормандского процесса. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление Давида Арахамії, лидера фракции "Слуга народа".

По его словам, также движение продолжается в минском процессе.

"Он был перезагружен, где-то год назад, и сейчас он немножко корректируется благодаря команде президента, благодаря Министерству реинтеграции и с точки зрения законодательных актов, мы действительно сейчас ждем, какие будут договоренности в нормандском формате, и потом будем выносить это в зал. Недавно мы приняли законопроект, который позволяет всем детям, которые перемещены с временно оккупированных территорий или Крыма, без экзаменов быть зачисленными в очень широкий перечень Вузов для того, чтобы мы забирали этих детей, чтобы они переезжали в Украину и работали в Украине", — пояснил Арахамия.

Глава президентской фракции добавил, военно-гражданские администрации уже получили расширенные полномочия. Это позволяет им решать большее количество вопросов, которые возникают в регионах.

"Во-вторых, Станица Луганская, городов, очень много вопросов, которые мы дерегулировали для того, чтобы они могли получать все документы быстрее и без очередей на местах. Для того мы предоставили больше полномочий военно-гражданским администрациям. Что касается больших изменений, то мы ждем выводов по Нормандской процесса, потом будем об этом разрабатывать инструментарий в виде законопроєктів", — подчеркнул Арахамия.

Как сообщал ONLINE.UA, переговоры по новому обмену пленными между Украиной и Россией не отмечаются прогрессом в течение последних недель. Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников рассказал о спорах. Российская сторона недавно обвинила Киев в намерениях дополнили список категорий, по которым распределяют пленников.