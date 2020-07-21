Журналисты наконец-то узнали настоящее имя террориста из Луцка - важные данные

Украинским журналистам наконец удалось узнать, что мужчина, захвативший заложников в Луцке, отсидел несколько сроков в местах лишения свободы, Максим Плохой — это его псевдоним. Согласно с последними данными, преступника на самом деле зовут Кривош Максим Степанович. Прописан он официально в Дубно. Об этом сообщает издание "Волынские новости" со ссылкой на собственные источники, передает ONLINE.UA.

"Мужчина отсидел несколько сроков в местах лишения свободы. Там он и написал свою книгу "Философия преступник ". Он часто бывал в Луцке, имеет там много знакомых и даже после выхода из тюрьмы находился в поле зрения полиции. По словам людей, которые его опознали, мужчина производил впечатление адекватного человека, правда странного. Он часто менял номера телефонов и мало говорил о себе конкретной информации", — говорится в сообщении.

Кроме того, из официальных источников стало известно, что Максим Кривош принудительно лечился в психиатрической больнице.

Напомним, что в центре Луцка утром 21 июля мужчина забаррикадировался в автобусе Берестечко-Красниловка с заложниками. По данным полиции их 20, по данным СБУ — 10. Заместитель главы МВД Антон Геращенко ранее официально сообщил, что человек, который захватил заложников, позвонил в 09:25 полиции и представилась именем Максим Плохой. Свои требования злоумышленник опубликовал в соцсетях. Человек недоволен ситуацией в стране.

В микроблоге Twitter, который был создан в июле 2020 человек, называющий себя Максим Плохой, поздравляет всех с днем антисистемы и заявляет, что "государство — это первый террорист". Он якобы требует, чтобы главы судов, министерств, прокуратуры, парламента, церквей, бывший президент Петр Порошенко, записали и выложили в Youtube заявления о том, что именно они — террористы в законе. Также мужчина стал утверждать, что заминировал автобус и заложил бомбу еще где-то в городе.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее украинские журналисты опубликовали первую аудиозапись разговора с террористом, который захватил автобус с заложниками в Луцке.