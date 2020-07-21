Египет согласился ввести войска в Ливию - что происходит

Власти Египта согласилась на вероятное использование войск в войне на территории Ливии. Такую возможность подтвердил местный парламент. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на иностранные сми.

По обнародованным данным, египетские депутаты открыли путь для проведения военных операций за рубежом, которые направлены против "криминальных военизированных формирований" или "иностранных террористических групп".

Накануне президент Египта Абдель-Фаттах ас-Сиси провел переговоры с американским коллегой Дональдом Трампом. Они согласились, что урегулирование войны в Ливии требует осторожности.

В то же время на решение Каира уже отреагировало правительство Турции. Официальная Анкара предостерегает египетскую власть от дальнейших действий в ливийском направлении. В частности, от страны требуют "немедленно прекратить поддержку путчиста" — генерала Халифы Хафтара.

Именно с бывшим приспешником диктатора Муамара Каддафи связано последнее обострение в Ливии. Тот поднял оружие против правительства национального единства, который ранее признали в ООН. Силы генерала при поддержке российских и арабских наемников захватить город Триполи. Впрочем, их отбросили назад.

Турецкий міінстр обороны Хулуси Акар обвинил Хафтара в препятствовании попыткам установить мир на ливийской территории. Анкара еще несколько месяцев назад направила свой корпус военнослужащих на поддержку правительства национального единства.

Представители ЕС в июле допустили введение санкций против сторон, которые будут поставлять оружие в Ливию. Прежде всего это грозит лицам или компаниям, однако наиболее жесткие случаи будут касаться стран.

Как сообщал ONLINE.UA недавно стало известно, что российские боевики, в частности из ЧВК "Вагнер", захватили крупнейшее нефтяное месторождение Ливии "Эш-Шарара". Министр внутренних дел международно признанного правительства национального единства Фетх Башага срочно обратился ко всему миру за помощью.