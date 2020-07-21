Сколько бед - Зеленский удивил заявлением о Донбассе

Украинский президент Владимир Зеленский выступил с громким заявлением в Донбасс. Во вторник, 21 июля, он провел переговоры со швейцарской лидером Симонеттой Соммаругой. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление лидера и ОПУ.

По словам Зеленского, они с коллегой посетят прифронтовые районы Донбасса. там они оценят реализацию проектов гуманитарной помощи, которую Киев получил от Швейцарии.

"Послезавтра мы вместе посетим Донбасс. Для меня ценно, когда мировые лидеры посещают со мной восток и видят, сколько бед принесла война", — добавил президент.

Он отметил, швейцарское правительство пока единственный, кто помогает гуманитарными инициативами из-за рубежа пострадавшим от войны украинцам.

Зеленский рассказал швейцарской лидеру в гуманитарные инициативы украинского правительства в отношении жителей ОРДЛО.

"Мы облегчили поступление в украинские университеты всем детям, которые заканчивают школы на оккупированных территориях. Мы отстроили мост в Станице Луганской, чтобы скорая помощь могла туда проехать, и сделали все, чтобы на оккупированную территорию могла пройти миссия Красного Креста. Надо, чтобы и сторона принимала гуманитарную помощь. Это вопрос жизни", — пояснил президент.

Напомним, во время официального визита представители власти Украины и Швейцарии подписали ряд документов о сотрудничестве. В частности, был подписан Меморандум о партнерстве между Украиной и Швейцарской Конфедерацией относительно выполнения Швейцарской программы сотрудничества на 2020-2023.

Как сообщал ONLINE.UA, в Верховной Раде готовы заняться разработкой законопроєктів для реинтеграции ОРДЛО, однако для этого необходимы условия. Прежде всего нужно дождаться результатов нормандского процесса. С объяснением выступил лидер "Слуги народа" в парламенте Давид Арахамия.