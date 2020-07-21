Путин не против - Зеленский поделился с украинцами неожиданной новостью

21 июля глава государства Владимир Зеленский поделился с украинцами важными данными — он официально заявил, что команда главы Кремля Владимира Путина "не против" встречи в нормандском формате в Берлине, поэтому сейчас официальный Киев ожидает дату ее проведения. Об этом украинский лидер заявил на совместном брифинге с президенткой Швейцарии в Киеве. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Сейчас мы понимаем, что в принципе у нас есть подтверждение с немецкой стороны, французской стороны. И есть согласования, что РФ тоже не против встречаться. Потому что все понимают, как важно для нас встречаться в этом формате... Поэтому мы в ближайшее время ожидаем дату встречи в нормандском формате", — подчеркнул Владимир Зеленский.

Стоит обратить внимание на то, что последняя встреча лидеров в нормандском формате состоялась в Париже 9 декабря 2019. Еще в июне глава Министерства иностранных дел Германии Гайко Маас отметил, что сроки проведения саммита лидеров стран "нормандской четверки" будут зависеть от дальнейшей эпидемиологической ситуации в мире.

Кроме того, еще 3 июля в Берлине прошли переговоры на уровне политических советников лидеров государств-участников нормандского формата. Команда Владимира Зеленского подчеркнула, что Украина, Франция и Германия на встрече продемонстрировали готовность приложить максимум усилий для выполнения договоренностей "нормандской четверки", достигнутых в Париже, а Россия устроила настоящий демарш и заявила, что хочет взять паузу. Впоследствии главный переговорщик Путина и куратор по Донбассу Дмитрий Козак выдвинул Украине новый бесстыдный ультиматум — политик отметил, что до проведения встречи в нормандском формате на высшем уровне команде Зеленского нужно принять и согласовать с Донбассом десятки законов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что украинский лидер Владимир Зеленский может встретиться с главой Кремля Владимиром Путиным только в случае деоккупации Россией полуострова Крым.