Британская разведка обвинила Кремль в попытках вмешательства в политику страны. Профильный комитет парламента обнародовал отчет о недопустимые поступки российского правительства. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на опубликованный документ.

Комитет подчеркнул, РФ под контролем Владимира Путина по состоянию на 2020 год превратилась в серьезную угрозу, совершив путь от потенциального партнера. Многочисленные попытки улучшить отношения не попали в цель.

"Похоже, что Россия рассматривает Великобританию как одну из основных западных целей для своей разведки: хотя мы можем и не чувствовать такой угрозы, как страны, граничащие с РФ, по данным свидетелей мы находимся сразу за США и НАТО в любом списке приоритетов. Скорее всего, это через тесные связи Британии и США и тот факт, что Великобритания рассматривается как главный на Западе центр антироссийского лобби", — говорится в отчете.

В документе раскрываются различные стороны российской угрозы. Среди них — киберпространство, дезинформация, политическое влияние, российские экспаты. Также говорится о реакции официального Лондона на агрессивные выпады.

Авторы отчета не обнародовали приложения, поскольку российская угроза для страны не утихает. В документе приведены конкретные примеры вмешательства со стороны Кремля. Российская власть пыталась вмешаться в ход референдума 2014 года о независимости Шотландии.

В то же время специалисты добавили, аналогичные попытки зафиксированы во время референдума о выходе королевства из Евросоюза. Правительство тем временем отличился медлительность в реакции на эти выходки.

"Нам не была предоставлена любая пост-референдумная оценка попытки вмешательства России. Эта ситуация резко контрастирует с тем, как США держались после обвинения во вмешательстве России в президентские выборы 2016 года, где оценка разведки была произведена в течение двух месяцев после голосования", отметили разработчики.

Представители Кремля уже отреагировали на публикацию отчета. Российская власть утверждает, что британская сторона сама якобы деструктивно влияет на отношения с Москвой.

Как сообщал ONLINE.UA, представители команды главы Кремля Владимира Путина заявили, что обвинения Британии в адрес России о вмешательстве в парламентские выборы 2019 года являются нелогичными и ничем не обоснованными. С таким громким заявлением выступила скандальная российская дипломатка Мария Захарова.