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Он просто издевается: Путин шокировал россиян новым странным решением

Политика | Читати новину українською
Он просто издевается: Путин шокировал россиян новым странным решением Володимир Путін (фото — kremlin.ru)

21 июля глава Кремля Владимир Путин неожиданно для всех подписал указ, которым определил показатели, которых РФ должна достичь к 2030 году. В официальном сообщении на сайте российского президента отмечается, что указ Путина предполагает достижение следующих основных целей к 2030 году: сохранение населения, здоровья и благополучия людей; возможности для самореализации и развития талантов; комфортную и безопасную среду для жизни; достойную, эффективную работу и успешное предпринимательство; цифровую трансформация. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Кремля.

Кроме того, отмечается, что данный указ предусматривает достижение ряда показателей к 2030 году. К ним относятся следующие: повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет, снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года, вхождение России в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования, рост ВВП выше среднемирового при сохранении макроэкономической стабильности, увеличения доли массовых социально значимых услуг, доступных в электронном виде, до 95%, рост доли домохозяйств с широкополосным доступом в интернет до 97%.

Пользователи социальных сетей уже активно комментируют неожиданное решение Владимира Путина в социальных сетях. 

"Что за глупости? Ну, он уже просто издевается над нами! Люди умирают — всем плевать! О каком снижении уровня бедности говорится?! Просто красивые слова для дураков; у Путина с фантазией все нормально — ежедневно придумывает какие-то байки; "сохранение населения" — этот план провалился еще в 2020 году во время пандемии; я просто не могу все это читать — звучит как настоящее издевательство; когда Путин остановится и просто посмотрит без розовых очков, во что он преврати Россию? Кому нужен этот самообман; просто стандартные красивые слова, которые ничего на самом деле не значат", — жалуются в сети простые россияне.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что Владимир Зеленский заявил, что команда главы Кремля Владимира Путина "не против" встречи в нормандском формате в Берлине, поэтому сейчас официальный Киев ожидает дату ее проведения. 

Источник: ONLINE.UA
Теги: Владимир Путин, РФ, Кремль, план, реакция соцсетей, ВВП РФ, планы Путина, десятилетка в РФ
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