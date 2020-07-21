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Рада отклонила резонансный законопроект - что случилось

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Рада отклонила резонансный законопроект - что случилось Верховна Рада (фото — rada.gov.ua)

Верховная Рада рассмотрела во втором чтении законопроект № 3355-1 относительно сокрытия имущества чиновников благодаря их детям. народные депутаты отклонили резонансный документ. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные.

Согласно обнародованным сведениям, лишь 214 нардепов поддержали документ. Для принятия этого были необходимые 226.

По словам спикера Дмитрия Разумкова, законопроект стал фактически отклоненным. Представители Совета не согласились даже с его отправкой на повторное второе чтение профильный комитет.

Напомним, в проекте говорилось об исключении детей, которые живут отдельно от чиновника, из списка членов семьи, нуждающихся в предоставлении декларации об имуществе. Фактически он предоставлял возможность госслужащим скрывать имущество благодаря несовершеннолетним детям.

Сейчас украинское законодательство требует от чиновника декларировать все доходы, недвижимость, автомобили, драгоценности всей семьи. Речь идет также о вещи и другие объекты, которые находятся в пользовании.

В то же время упомянутый законопроект предлагал отменить правило об обязательном декларировании доходов советников президента, которые работают на общественных началах.

Документ прошел первое чтение в мае. Его поддержали 244 нардепа — чуть больше необходимого минимума.

Как сообщал ONLINE.UA, в Верховной Раде зарегистрировали законопроект "О медиа", который вызвал немалый резонанс. Спикер Дмитрий Разумков объяснил, как его будут рассматривать в будущем.

По словам политика, документ не будет попадать во внимание нардепов минимум до конца лета или даже до сентября.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Верховная Рада, полмтика, голосование, законопроєкти, декларирование, должностные лица
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