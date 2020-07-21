Захват людей в Луцке: Зеленский признался, что там сейчас происходит

21 июля глава государства Владимир Зеленский поделился с украинцами важными и оперативными данным — он сообщил, что сейчас над освобождением граждан, которые находятся в захваченном автобусе в Луцке, работают профессионалы. По его словам, также актвино ведутся переговоры с человеком, который захватила заложников — Максимом Плохим (Кривошем). Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента и Министерство внутренних дел Украины.
"Работают профессионалы. Делаем все, чтобы освободить наших заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватила заложников, поэтому не могу говорить о деталях", — признался Владимир Зеленский.
Отвечая на вопрос журналистов, глава государства отметил, что знает о всех деталях развития ситуации с захватом автобуса в областном центре Волыни.
"Мы держим ситуацию полностью под контролем, я знаю в принципе сейчас все детали, даже из-за этого мы делали достаточно большую паузу, когда разговаривали с мадам президентом, мне надо было общаться с нашими людьми, которые находятся в Луцке, с нашими специалистами", — подчеркнул глава государства.
Владимир Зеленский отметил, что в Луцке работают сотрудники МВД, СБУ, привлечены представители Офиса президента. По словам представителей МВД, на месте происшествия присутствуют Арсен Аваков и первый заместитель председателя СБУ — руководитель Антитеррористического центра при СБУ Руслан Баранецкий для координации действий всех привлеченных структурных подразделений правоохранительных органов. Кроме того, отмечается, что полицейские помогают сотрудникам Службы безопасности Украины во время проведения ими спецоперации по освобождению заложников, обеспечивая правопорядок на месте чрезвычайного происшествия. Также известно, что взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую выбросил злоумышленник.
Стоит обратить внимание на то, что территория центра города Луцка остается перекрытой для обеспечения безопасности граждан. Работники полиции обращаются к горожанам с просьбой не приближаться к месту происшествия и не нагнетать обстановку в социальных сетях.
Как сообщал ONLINE.UA, украинским журналистам наконец удалось узнать, что мужчина, захвативший заложников в Луцке, отсидел несколько сроков в местах лишения свободы — они также назвали его фамилию.