Захват людей в Луцке: Зеленский признался, что там сейчас происходит

21 июля глава государства Владимир Зеленский поделился с украинцами важными и оперативными данным — он сообщил, что сейчас над освобождением граждан, которые находятся в захваченном автобусе в Луцке, работают профессионалы. По его словам, также актвино ведутся переговоры с человеком, который захватила заложников — Максимом Плохим (Кривошем). Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента и Министерство внутренних дел Украины.

"Работают профессионалы. Делаем все, чтобы освободить наших заложников. Сейчас ведутся переговоры с человеком, который захватила заложников, поэтому не могу говорить о деталях", — признался Владимир Зеленский.

Отвечая на вопрос журналистов, глава государства отметил, что знает о всех деталях развития ситуации с захватом автобуса в областном центре Волыни.

"Мы держим ситуацию полностью под контролем, я знаю в принципе сейчас все детали, даже из-за этого мы делали достаточно большую паузу, когда разговаривали с мадам президентом, мне надо было общаться с нашими людьми, которые находятся в Луцке, с нашими специалистами", — подчеркнул глава государства.