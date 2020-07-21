Верховную Раду всколыхнул новый громкий скандал - уже известна причина конфликта

Кажется, Верховная Рада Украины ни дня не может прожить без скандала — на этот раз стало известно, что между главой фракции "Слуга народа" Давидом Арахамией и спикером украинского парламента Дмитрием Разумковым возник конфликт. Согласно последним данным, причиной спора стало то, что народные избранники не хотят присутствовать еще на трех внеочередных сессиях. По словам Арахамии, нардепы должны отдохнуть перед выборами. Об этом руководитель «слуг народа» рассказал во время отчетной пресс-конференции "Первый год монобольшинства: итоги", передает ONLINE.UA со ссылкой на "Укринформ".

"У нас конфликт сейчас начался с Разумковым. По этому вопросу: мы три внеочередные сессии не хотим, и это невозможно собрать людей на неопределенные даты", — пожаловался Давид Арахамия.

По его убеждению, единственно возможный вариант — это 24 августа, когда в Украине отмечают День Независимости.

"Но что-то будет между 21 июля и 24 августа? Мне кажется, если не будет чего-то очень-очень срочного, когда мы не имеем права не прийти, то это невозможно, потому что люди как-то спланировали после турборежима хоть какой-то турбоотпуск, а еще потом выборы. Поэтому надо хотя бы две недели людям дать, чтобы они отдохнули", — отметил народный избранник.

Давид Арахамия пришел к выводу, что может быть максимум одно внеочередное заседание в Раде, но ни в коем случае — не три.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что спикер парламента Украины Дмитрий Разумков заверил, что говорить о потере доверия украинских граждан к Верховной Раде и команде главы государства Владимира Зеленского рано. Кроме того, он начал уверять, что доверие к любой демократической власти в мире постепенно падает, поэтому волноваться пока не стоит.