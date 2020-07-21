Мы договорились - Зеленский раскрыл отличные новости для Украины

Украина и Швейцария согласовали новую программу сотрудничества, которое будет реализовываться с 2020 до 2023 годов. Документ предусматривает получение украинской стороной около 115 миллионов долларов США. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Офис президента.

По словам президента Владимира Зеленского, переговоры стали плодотворными, полными смысла. Лидер Швейцарии Симонетта Соммаруга впервые посетила Киев с официальным визитом.

"Без сомнения, Украине и Швейцарии интересно развивать дальнейшее партнерство и двустороннее сотрудничество... Мы договорились развивать те направления сотрудничества, которые представляют взаимный интерес для обеих стран. Их определяет подписанный сегодня меморандум о партнерстве относительно двусторонних отношений", — отметил Зеленский.

Он пояснил, упомянутые деньги направят на гуманитарную и техническую помощь. Также во время переговоров упоминалось, что Швейцария сейчас стала единственной государством, которая прямо поддерживает людей, пострадавших от войны на Донбассе.

Одновременно Соммаруга отметила, странам необходимо углублять сотрудничество.

"Украина уже более 20 лет является одной из основных стран в международном сотрудничестве Швейцарии... Сейчас настало время, чтобы развивать наши отношения. Мы должны использовать все, чего мы достигли, чтобы развивать наш потенциал в экономическом, политическом, научном и культурном плане", — добавила президент конфедерации.

Напомним, Соммаруга прибыла в Киев во вторник, 21 июля.

Как сообщал ONLINE.UA, украинский президент Владимир Зеленский выступил с громким заявлением. Он объявил, что вместе со швейцарской президенткою посетит прифронтовой Донбасс. Они оценят реализацию проектов гуманитарной помощи, которую Киев получил от Швейцарии.