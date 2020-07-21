Захват людей в Луцке: криминалист назвал главную ошибку Зеленского

21 июля всех украинских граждан шокировала неожиданная новость — в Луцке вооруженный мужчина захватил автобус с заложниками. Криминалист Юрий Ирхин обратил внимание на то, что это нетипичная форма проявления протеста, ведь со времен независимости Украины еще таких случаев не было. По мнению эксперта, команде украинского лидера Владимира Зеленского необходимо идти на уступки и попытаться выполнить требования террориста и не рисковать жизнью невинных людей. Ирхин подчеркнул, что требования преступника не такие уж и сложные — их можно было давно выполнить, чтобы понимать, как действовать дальше. Об этом информирует ONLINE.UA со ссылкой на "24 Канал".

"Я считаю, что в таких случаях, которые не несут угрозу жизни людей, а наоборот могут помочь, надо идти на некоторые уступки. Я бы, например, если бы был представителем власти, я бы перед ним это продемонстрировал. А дальше посмотрим, потому что удовлетворить эти требование достаточно не сложно", — пояснил Ирхин.

Как известно, в соцсетях террорист выдвинул свои требования: все топ-чиновники Украины, религиозные и политические деятели должны обнародовать текст и видеообращение с содержанием "Я — террорист в законе", а Владимир Зеленский должен публично призвать украинцев посмотреть фильм "Земляне".

По словам эксперта, можно попробовать привезти на разговор с террористом его родственников или людей, к которым он небезразличен. Однако, криминалист считает, что такое решение может даже навредить.

"Как бы это цинично ни звучало, надо его спросить. Не исключено, что на разговор с родственниками, он тоже может агрессивно среагировать, мы же не знаем, какие у него отношения с ними. То есть все зависит от результатов переговоров. Если это будет полезно, то, да, конечно... Основная версия, которая приходит в голову, что это псих, ненормальный, но на самом деле человек уравновешенный, ведь до сих пор держит людей, не подрывает, не уничтожает их. То есть это очень обдуманная акция, он знает, что делает, он ждет результата",

— отметил Юрий Ирхин.

Напомним, что террорист, представившийся как Максим Плохой, 21 июля утром сам позвонил в полицию и сообщил, что взял в заложники пассажиров рейсового автобуса. Он пригрозил его взорвать. Мужчина отметил, что у него есть гранаты и другое оружие. Согласно последним данным, в автобусе около 20 человек. Точных данных о количестве захваченных людей пока нет. Стоит также отметить, что террорист находился на психиатрическом учете, а также дважды был в тюрьме.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее Владимир Зеленский рассказал, что сейчас происходит в Луцке.