Знакомый террориста из Луцка объяснил его мотивацию - шокирующее признание

21 июля в Луцке террорист Максим Кривош, который называет себя "Максимом Плохим", захватил автобус с около 20 людьми внутри и начал угрожать, что его подорвет, если украинская власть не выполнит его требований. Знакомый преступника Виталий Лозовский признался украинским журналистам, что на самом деле движет мужчиной. СМИ отмечают, что Лозовский — писатель, а познакомился он с Кривошем, когда тот хотел опубликовать на его сайте свою книгу. По словам мужчины, когда увидел имя знакомого в новостях, совсем не удивился. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на "Факты".

"Мы общались несколько лет назад относительно его книги. Тогда при общении этот человек показался мне вполне адекватным. Впрочем было очевидно, что он идейный", — отметил Виталий Лозовский. По словам писателя, "Максим Плохой" действительно верит во все то, о чем он говорит. В частности о том, что, мол, государство отняло у людей свободу и так далее. Журналисты поинтересовались у мужчины, способен ли Максим Кривош на убийство. На это Виталий Лозовский уверенно ответил, что гражданских тот не будет убивать. Мол, он и раньше никого не убивал. "Насколько мне известно, Макс ранее сидел за грабежи. Думаю, что сейчас его цель — чтобы его убили, и он стал иконой, мучеником, который пострадал во имя свободы", — сказал Лозовский.

Напомним, что утром 21 июля мужчина по имени Максим Кривош захватил в центре Луцка маршрутку с около 20 заложниками. Преступник самостоятельно позвонил в полицию и заявил, что с собой имеет взрывчатку и стрелковое оружие. Сам террорист, называющий себя "Максимом Плохим", позиционирует себя "антисистемником". Он заявляет, что государство отбирает у людей свободу.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее криминалист Юрий Ирхин заявил, команде украинского лидера Владимира Зеленского необходимо идти на уступки и попытаться выполнить требования террориста и не рисковать жизнью невинных людей.