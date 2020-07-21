У нас есть контакт - появились детали переговоров с луцким террористом

Правоохранители начали активные переговоры с преступником, который захватил автобус с заложниками в Луцке. Министр внутренних дел Арсен Аваков, который срочно прибыл в город, объявил первые результаты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу ведомства.

По словам министра, заложники целы, с ними все в порядке.

"У нас есть контакт с лицом, которая захватила заложников. Мы с ним разговариваем, переговоры идут. С заложниками все в порядке. Мы надеемся, что сможем решить вопрос в ближайшее время", — пояснил Аваков.

Он отметил, правоохранительные органы держат контакт с семьей и близкими преступника.

"Мы сделаем все, чтобы решить эту ситуацию. Работает специальная группа", — добавил политик.

Напомним, сейчас в центре Луцка присутствуют подразделения полиции и силовиков СБУ. Они оцепили район инцидента, не допускается ни одна лица — так называемый "Максим Плохой" периодически обстреливает местность и выбрасывает из захваченного автобуса взрывчатку.

"Взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую злоумышленник выбросил. Его личность установлена, это 44-летний житель Ровенской области", — добавили в МВД.

Резонансное событие всколыхнуло Украину утром во вторник, 21 июля. Преступник обнародовал свои чудаковатые требования в социальных сетях.

Глава МВД призвал СМИ не распространять непроверенные данные, поскольку это может усилить напряжение — злоумышленник в автобусе пользуется смартфоном.

Как сообщал ONLINE.UA, злоумышленником оказался мужчина, известный под псевдонимом Максим Плохой. Тот обнародовал в интернете свою книгу под названием "Философия Преступника". Другие подробности относительно так называемого луцкого террориста — по ссылке.