У нас есть контакт - появились детали переговоров с луцким террористом

Правоохранители начали активные переговоры с преступником, который захватил автобус с заложниками в Луцке. Министр внутренних дел Арсен Аваков, который срочно прибыл в город, объявил первые результаты. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресслужбу ведомства.
По словам министра, заложники целы, с ними все в порядке.
"У нас есть контакт с лицом, которая захватила заложников. Мы с ним разговариваем, переговоры идут. С заложниками все в порядке. Мы надеемся, что сможем решить вопрос в ближайшее время", — пояснил Аваков.
Он отметил, правоохранительные органы держат контакт с семьей и близкими преступника.
"Мы сделаем все, чтобы решить эту ситуацию. Работает специальная группа", — добавил политик.
Напомним, сейчас в центре Луцка присутствуют подразделения полиции и силовиков СБУ. Они оцепили район инцидента, не допускается ни одна лица — так называемый "Максим Плохой" периодически обстреливает местность и выбрасывает из захваченного автобуса взрывчатку.
"Взрывотехники ГУНП в Волынской области обезвредили одну гранату, которую злоумышленник выбросил. Его личность установлена, это
44-летнийжитель Ровенской области", — добавили в МВД.
Резонансное событие всколыхнуло Украину утром во вторник, 21 июля. Преступник обнародовал свои чудаковатые требования в социальных сетях.
Глава МВД призвал СМИ не распространять непроверенные данные, поскольку это может усилить напряжение — злоумышленник в автобусе пользуется смартфоном.
Как сообщал ONLINE.UA, злоумышленником оказался мужчина, известный под псевдонимом Максим Плохой. Тот обнародовал в интернете свою книгу под названием "Философия Преступника". Другие подробности относительно так называемого луцкого террориста — по ссылке.