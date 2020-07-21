Он его подорвет - в МВД шокировали заявлением о захвате автобуса в Луцке

Преступник по кличке Максим Плохой, который захватил автобус с заложниками в Луцке, не выпускает людей около 9 часов. Заложники не получали пищу или воду в течение упомянутого времени. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на заявление заместителя главы МВД Антона Геращенко.

По его словам, преступник откровенно пренебрегает нуждами своих жертв.

"Психологическое состояние у этого нарушителя, как и у любого человека, что подвергает опасности жизни других людей. Он до сих пор не дал возможности передать воду и продукты питания для заложников", — подчеркнул Геращенко.

Чиновник отметил, что примером для поведения преступника могли стать кинобоевики.

"Наверное, насмотрелся различных фильмов о захвате заложников и заявляет, что если кто-то будет подходить близко к автобусу, то он его подорвет", — добавил заместитель министра.

Сейчас в МВД нет четких сведений о психические расстройства у виновника инцидента. Известно, что среди заложников есть две женщины. Все пленники находятся в затруднительном положении, даже не могут выйти "по естественным потребностям".

Напомним, захват автобуса с людьми произошло после 9-ти утра во вторник, 21 июля. Преступником оказался житель Дубно, который недоволен сегодняшней политической системой в Украине.

В социальных сетях он распространил свои требования. Они заключаются в том, что несколько политиков и олигархов должны публично признать себя так называемыми террористами в законе, а президент Владимир Зеленский должен призвать всех смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Это лента об издевательствах и эксплуатацию животных человечеством.

Как сообщал ONLINE.UA, правоохранители начали активные переговоры с преступником, который захватил автобус с заложниками в Луцке. Министр внутренних дел Арсен Аваков, который срочно прибыл в город, объявил первые результаты. По словам министра, заложники целы, с ними все в порядке.