Поднимите уже Зеленского: заложники в Луцке заявили, что у них осталось только полчаса

В редакцию сайта "Первый" срочно позвонила заложница, которая сейчас находится в автобусе с террористом Максимом Плохим. Она рассказала, что людям дали полчаса и просила, чтобы журналисты немедленно требовали видеообращение от главы государства Владимира Зеленского. Вполне вероятно, она делает это по просьбе террориста. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Первый".

Заложница: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.

Журналист: Пол часа, а дальше что?

Заложница: Вы пишите к нему напрямую. Что ли? Поднимайте-то.

Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.

Заложница: Что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?

Журналист: В Луцке есть министр.

Заложница: Они перезвонили, какой-то Женя перезвонил, что он не будет делать требования.

Террорист Максим Плохой требует, чтобы все топ-чиновники Украины, религиозные и политические деятели обнародовали текст и видеообращение с содержанием "Я — террорист в законе".

Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?

Заложница: (пауза) Да. Только дрон, сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната. (шорох, раздается взрыв)

Журналист: Руслана, все хорошо?

Заложница: Делают из него больного. Чтобы он был больно. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали что-то, а он сердится из-за этого.

Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.

Глава МВД Арсен Аваков лично опроверг информацию о том, что террорист находился на психиатрическом лечении.

Заложница: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того Авакова, жопы свои пусть поднимут.

Журналист: Он хочет именно Зеленского?

Заложница: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращения выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?

(Женским голосом сбоку кто-то кричит "Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!").

Заложница: Семь часов! Они 7 часов не могут шевельнутися? Пусть сделают видеообращение.

Журналист: Все ваши требования печатают.

Заложница: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут — и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я отправила. Больше ничего он не просит.

Журналист: У вас есть вода?

Заложница: Давайте. Шевелитесь!

Как сообщал ONLINE.UA, ранее знакомый преступника Виталий Лозовский признался украинским журналистам, чего на самом деле добивается террорист Максим Плохой.