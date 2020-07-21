Поднимите уже Зеленского: заложники в Луцке заявили, что у них осталось только полчаса

В редакцию сайта "Первый" срочно позвонила заложница, которая сейчас находится в автобусе с террористом Максимом Плохим. Она рассказала, что людям дали полчаса и просила, чтобы журналисты немедленно требовали видеообращение от главы государства Владимира Зеленского. Вполне вероятно, она делает это по просьбе террориста. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на издание "Первый".
Разговор заложницы и журналистов:
Заложница: Что ему трудно сделать видео, просто сделать видео? Настолько трудно? Просто сделать видео тем всем придуркам. Шевчук и те все? Нам перезвонили и сказали, что они не могут. Полчаса дали. Уже меньше осталось.
Журналист: Пол часа, а дальше что?
Заложница: Вы пишите к нему напрямую. Что ли? Поднимайте-то.
Журналист: Мы освещаем все на своих ресурсах.
Заложница: Что нельзя найти Зеленского, что он скрывается?
Журналист: В Луцке есть министр.
Заложница: Они перезвонили, какой-то Женя перезвонил, что он не будет делать требования.
Журналист: Как вы себя чувствуете? Все хорошо?
Заложница: (пауза) Да. Только дрон, сейчас будет граната взрываться, сейчас будет граната. (шорох, раздается взрыв)
Журналист: Руслана, все хорошо?
Заложница: Делают из него больного. Чтобы он был больно. Он говорит, что он не лежал в больнице. Написали что-то, а он сердится из-за этого.
Журналист: Уже опровергли информацию о психбольнице.
Заложница: Зачем они его нервируют? Пишите. Ну пишите. Поднимите же того Зеленского. И того Авакова, жопы свои пусть поднимут.
Журналист: Он хочет именно Зеленского?
Заложница: Шевчук. Зеленский, чтобы первым обращения выложил. Там несложные требования. И сказать, чтобы посмотрели фильм. Это тяжело? Уже не хочу даже говорить ни с кем. Сколько мы можем вас просить?
(Женским голосом сбоку кто-то кричит "Давайте скорее! Давайте, пожалуйста, поскорее! У всех дети! Дома ждут!").
Заложница: Семь часов! Они 7 часов не могут шевельнутися? Пусть сделают видеообращение.
Журналист: Все ваши требования печатают.
Заложница: Это мало. Это надо звонить, чтобы уже. На его странице пусть сделает это видео, это 5 минут времени займет! 5 минут — и спасти столько людей! Там внизу есть, что должен сказать Зеленский. Все есть. Все я отправила. Больше ничего он не просит.
Журналист: У вас есть вода?
Заложница: Давайте. Шевелитесь!
Как сообщал ONLINE.UA, ранее знакомый преступника Виталий Лозовский признался украинским журналистам, чего на самом деле добивается террорист Максим Плохой.