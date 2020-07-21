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Спецоперация в Луцке - стало известно, какие силы привлекли для спасения заложников

Украина | Читати новину українською
Спецоперация в Луцке - стало известно, какие силы привлекли для спасения заложников Нацгвардія (фото — ngu.gov.ua)

С утра во вторник, 21 июля, центр Луцка оказался окружен силовиками и правоохранителями из-за захвата заложников. Для спасения людей из автобуса командование привлекло Нацгвардии. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По обнародованным данным, участниками спецоперации стали сотни военнослужащих со специальной техникой.

"Это военнослужащие патрульных подразделений местной военной части и несколько штурмовых групп спецподразделения Нацгвардии "Омега". Ради безопасности граждан гвардейцы оцепили территорию и осуществляют меры по предупреждению возможных деструктивных действий, направленных на ухудшение ситуации. Движение транспорта и людей в центре города полностью перекрыто", — пояснили в Нацгвардии.

Следует напомнить, злоумышленник лично позвонил в упомянутый день в правоохранительные органы, чтобы спровоцировать огласка инцидента. Он распространял свои требования в социальных сетях.

Пока неизвестно, сколько именно человек находятся в автобусе, который остановился возле Театральной площади Луцка. Человек по прозвищу Максим Плохой владеет огнестрельным оружием и взрывчаткой. Он периодически постреливает из салона.

До города ради персонального контроля прибыл министр внутренних дел Арсен Аваков. Также о личный контроль объявлял ранее президент Владимир Зеленский.

Требования заключаются в том, что несколько политиков и олигархов должны публично признать себя так называемыми террористами в законе, а президент Зеленский должен призвать всех смотреть фильм "Земляне" 2005 года. Это лента об издевательствах и эксплуатацию животных человечеством.

Как сообщал ONLINE.UA, преступник по кличке Максим Плохой, который захватил автобус с заложниками в Луцке, не выпускает людей около 9 часов. Заложники не получали пищу или воду в течение упомянутого времени. По мнению заместителя главы МИД Антона Геращенко, террорист копирует поведение злодеев в боевиках.

Источник: ONLINE.UA
Теги: Нацгвардия, Украина, присшествия, криминал, заложники, Луцк, Максим Плохой
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