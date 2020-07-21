Возвращение железного Майка Тайсона - новые подробности о долгожданном бое

Легенда мирового бокса Майк Тайсон планирует свое громкое возвращение уже на 2020 год. Менеджмент спортсмена ведет переговоры об организации боя. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на зарубежные сми.

Согласно информации источника, близкого к боксеру, переговоры продолжаются с Роем Джонсом-младшим.

"Тайсон и Рой Джонс-младший ведут переговоры о поединке", — подчеркнул информатор.

Пока лишь известно, что бой продлится 8 раундов. Его могут провести в Соединенных Штатах в сентябре. В то же время весовую категорию еще не выбрали.

Официально заявление о возврате "железного Майка" на ринг прозвучала от него в апреле. Он наконец в 54 года решил прервать 15-летнюю паузу с момента его последнего боя.

Тайсон завершил карьеру после поражения от ирландца Кевина Макбрайда, с которым дрался 11 июня 2005 года. В свои годы он выходил на ринг 58 раз. В этих боях боксер одержал 50 побед, из которых ему удалось 44 завершить нокаутом.

Среди титулов Майка — абсолютный чемпион мира, чемпион мира по версиям Всемирного боксерского совета, Всемирной боксерской ассоциации и Международной боксерской ассоциации.

Джонсу-младшему исполнилось уже 50 лет, он объявил о завершении карьеры только в 2018-ом . Он имеет в биографии 66 побед, из которых 47 — нокаутом. Поражение потерпел 9 раз.

Как сообщал ONLINE.UA, недавно легендарные боксеры Майк Тайсон и Эвандер Холифилд объявили о возвращении на ринг, однако не все остались в восторге от такого анонса.

По мнению промоутера Фрэнка Уоррена, который занимается менеджментом британца Тайсона Фьюри, "срок годности" упомянутых боксеров вышел, поэтому их встреча станет минимум цирком.