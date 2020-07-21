Не потеряли никого - Зеленский поразил заявлением на задержание луцкого террориста

В Луцке поздно вечером завершился инцидент с захватом заложников. Всех людей уволили из автобуса, а главного антигероя задержали силовики. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на информацию министра внутренних дел Арсена Авакова и пресслужбу президента Украины.

Согласно официальным данным, все заложники освобождены, они сейчас в безопасности. Так называемого Максима Плохого задержали сразу после того, как пленники покинули салон автобуса.

Аваков обнародовал фотографию силовиков и задержанного луцкого террориста, лаконично подписав его в Twitter — "Все".

"Освобождены 13 заложников и задержали вооруженного террориста! Благодаря четко спланированной спецоперации правоохранителям удалось освободить заложников и избежать жертв среди мирного населения. Пострадавших нет! После задержания у террориста было изъято огнестрельное оружие и гранаты", — проинформировали в Департаменте уголовного розыска Нацполиции.

Также откликнулся на завершение опасной ситуации президент Владимир Зеленский. Он был более щедрым на слова, в отличие от министра Авакова.

"Приветствую всех, кто весь день боролся за освобождение людей в Луцке и фактически – за их жизнь. Мы все переживали и следили за развитием событий, нарабатывали планы и меняли их, учитывая ситуацию. Жизнь человека – важнейшая ценность. Мы не потеряли никого. Сегодня родные и близкие могут обнять всех, кто прострадал день в автобусе под прицелом. Терроризму нет места ни в одной стране", — процитировала его пресс-служба.

Как сообщал ONLINE.UA, вечером во вторник, 21 июля, украинский лидер Владимир Зеленский неожиданно обратился к гражданам с новым видеообращением. Фактически он выполнил одно из главных требований преступника, которых захватил автобус с заложниками в центре Луцка.