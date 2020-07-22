Гороскоп на 22 июля для всех знаков зодиака

Козероги знают, что всему своё время. Есть события, ход которых никто не может изменить; есть судьба, благодаря которой они рано или поздно найдут своё место в жизни. истинные Козероги никогда не будут улыбаться людям, которые им неприятны. Но они будут вести себя вежливо по отношению ко всем — их воспитание не позволит дойти до хамства. к слову сказать — оскорбить Козерога у незнакомого или не важного для него человека не получится: Козерогов не могут всерьез задеть люди, которыми они не дорожат.

Когда Дева что-то спрашивает — лучше ответить правду, так как очень велика вероятность, что она уже знает ответ. мудрость Дев в совокупности с хитростью даёт такой эффект, какой не может дать ни одно высшее образование. цените Дев, которые дают вам второй шанс. Это значит, что их любовь настолько сильна, что сердцу хватает сил дать вам новую попытку. Дева никогда особо не переживает о том, что в её судьбе много трудностей. Она их, как вообще все в своей жизни, использует для продвижения вперёд. лучшее окончание спора с Девой — притвориться мёртвым.

Очень хочется сесть и просто поговорить с кем-то по-душам. Говорить всю ночь напролёт. Смотреть вместе на ночное небо, обсуждать что-то, мечтать вместе, вспоминать красивые и забавные моменты из прошлого, многозначительно молчать... Рыбам часто ужасно не хватает именно такого времяпрепровождения. именно женщина-Рыба всерьёз способна задаться вопросом: зачем мне этот мужчина в доме, если все свои проблемы я решаю сама?.. "Вдруг" — это второе имя Рыб! Внезапно загрустили, внезапно засмеялись, внезапно обиделись... — и снова все как обычно... Рыбы, наверное, самый ненавязчивый знак Зодиака, но если им что-то действительно нужно — добьются обязательно

Овен (21 марта — 20 апреля)

Читайте ежедневный гороскоп на каждый день для всех знаков зодиака на нашем сайте. Гороскоп на сегодня, 22 июля, для всех знаков зодиака читайте далее в нашем материале.

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Овнов

Любовный гороскоп для Овнов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто угадать ваше самое заветное желание и тем более его исполнить. Однако если у него это все же получится, он сделает вас самым счастливым жителем этой маленькой голубой планеты. Может быть, стоит все же немного ему намекнуть на правильный ответ?

Кулинарный гороскоп для Овнов

Не стоит рассчитывать на нечто особенно выдающееся сегодня. Те по повара, которые будут готовить для вас, переживут не самый лучший день в своей карьере. Потому чем проще будет ваш заказ, тем он будет качественнее выполнен и тем с большим удовольствием вы его съедите. Просить же приготовить вам нечто, требующее немалого умения, усилий, времени и точности, не стоит.

Гороскоп здоровья для Овнов

Ну что? Опять пора к зубному, а денег жалко? Все равно придется идти! Только не нужно делать, как в прошлый раз, когда вы сравнили цены на лечение и удаление. Конечно, удалить дешевле и быстрее! Но ведь так можно вообще без зубов остаться.

Общий гороскоп для Овнов

Сегодняшний день хорошо подходит для того, чтобы изведать новые ощущения. Можете попробовать очередной сорт пива, например.

Бизнес-гороскоп для Овнов

Сегодня вам стоит скептически относиться ко всему, что вам посоветуют и предложат ваши коллеги. Совсем не обязательно они будут неправы, однако доля собственного здравого смысла вам не повредит в любом случае. Лучше отвечать за свои ошибки, чем за чужие.

Телец (21 апреля — 20 мая)

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Тельцов

Гороскоп здоровья для Тельцов

Нынче организм Тельцов будет особенно нуждаться в жирных кислотах, поскольку они заметно помогут вам в укреплении сердца и сосудов. Так что без рыбы на обед вам будет никак не обойтись.

Любовный гороскоп для Тельцов

Фундаментальность любых действий, предпринимаемых Тельцами, сегодня может оказаться камнем преткновения в отношениях с семьей. Вам будут пытаться объяснить, что вполне можно ограничиться временным решением, вы же будете стоять на своем. Даже интересно, что получится — ведь их-то больше.

Бизнес-гороскоп для Тельцов

Сегодня главное в вашей профессиональной деятельности — это оперативность принятия решений. Каждая секунду промедления будет приносить вам колоссальные убытки, однако и ошибочное решение тоже на пользу не пойдет. Придется искать баланс, а это окажется непростой задачей.

Кулинарный гороскоп для Тельцов

Похвалите повара, сегодня он заслужит ваше одобрение. Если, конечно, ваш заказ будет содержать именно то, что склонны рекомендовать звезды, а именно: утиное филе с печеными яблоками под апельсиновым соусом, греческий салат, овощной супчик и вишневый торт на десерт. Пить лучше полусладкие и сладкие вина или даже ликеры. Либо сок, но не апельсиновый или грейпфрутовый.

Общий гороскоп для Тельцов

Сегодня вам стоит применять силу своего обаяния в малых дозах. Передозировка грозит тем, на ком вы будете его испытывать, полной и необратимой потерей головы.

Близнецы (21 мая — 21 июня)

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Близнецов

Гороскоп здоровья для Близнецов

Если после стрессовых ситуаций вы хотите восстановить нервную систему с помощью алкоголя, то сейчас было бы лучше отказаться от этой идеи. Это явно не принесет вам никакой пользы, зато вред будет весьма существенным.

Общий гороскоп для Близнецов

Сегодня вы рискуете повторить ошибку Алисы. Говорить, что думаешь, и думать, что говоришь, — вовсе не одно и то же. Вам нынче больше подойдет второй вариант.

Любовный гороскоп для Близнецов

У вас сегодня просто потрясающий день! Вы даже и не подозревали, что вас так любят, причём столько людей одновременно. И искренне! И совершенно независимо друг от друга! Пожалуй, вам сегодня можно позавидовать. Постарайтесь не растерять то сокровище взаимной любви, которое вам удалось скопить за годы вашей жизни!

Кулинарный гороскоп для Близнецов

Даже если у вас уже имеется в наличии шоколадка, не стоит ее есть. Аппетит спугнете. А зверь он пугливый и осторожный, второй раз может и не вернуться. По крайней мере сегодня. Голодать же до завтра, надеемся, в ваши планы не входит. Так что посвятите свой досуг блюдам значительным и серьезным, например, свиной корейке на гриле. На десерт же закажите ежевичный мусс. Или, на худой конец, грушу, запеченную в красном вине.

Бизнес-гороскоп для Близнецов

Сегодня будьте осторожны! Ваше стремление преподнести себя с лучшей стороны вряд ли завершится успешно. Будет куда лучше, если вы на время поумерите свои амбиции. Кроме того, вам следует задуматься над тем, а так ли вам нужно культивировать неприязнь между вами и вашим конкурентом, ведь худой мир лучше доброй ссоры.

Рак (22 июня — 22 июля)

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Раков

Гороскоп здоровья для Раков

Нынче звезды не рекомендуют Ракам много пить, особенно на ночь. Возможно появление отеков, которые не только не украсят ваше лицо, но и внесут довольно много других неприятных коррективов в вашу внешность.

Любовный гороскоп для Раков

Сегодня вашему любимому человеку захочется как-то объяснить себе ваше поведение, уложить его в привычную схему и заверить вашей подписью и печатью: да, правильно, угадал. Впрочем, велика вероятность того, что он не угадает, поэтому стоит серьезно подумать, одобрять ли его выводы.

Кулинарный гороскоп для Раков

Сегодня еда будет значительно приятнее и полезнее, если поедать ее вы будете не в одиночку, а в хорошей компании старых друзей и подруг, за приятной беседой под бутылочку легкого французского вина. А в одиночку ешьте хоть ананасы с рябчиками, хоть овсяную кашу на воде — эти калории вам впрок не пойдут. Лучше уж вместо этого устроить себе легкий разгрузочный день из фруктов и соков.

Общий гороскоп для Раков

Сегодня вы будете чувствовать ответственность буквально за все, что происходит в этом мире. В ваших интересах узнавать поменьше плохих и побольше хороших новостей.

Бизнес-гороскоп для Раков

Сегодня звезды не рекомендуют вам советоваться по тому или иному вопросу с вашими родственниками и друзьями, даже если они в теории могут дать вам ценный совет. Постарайтесь принять решение самостоятельно и не вмешивать посторонних людей, не озабоченных вашими проблемами, в свои дела.

Лев (23 июля — 23 августа)

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Львов

Любовный гороскоп для Львов

Сегодня вашему любимому человеку будет непросто сконцентрироваться на том или ином процессе, потому что его постоянно будут отвлекать радостные или, напротив, безрадостные мысли о вас. Постарайтесь сделать всё возможное для того, чтобы испариться из его мечтаний хотя бы на один день.

Бизнес-гороскоп для Львов

Сегодняшний день, к сожалению, может поставить вас перед выбором: личная жизнь или карьера. Прислушайтесь к себе. Внутренний голос в таком деле один из лучших советчиков! Впрочем, благодаря вашему таланту сочетать несочетаемое, удача возможна в обеих сферах, но всё-таки лучше сделать выбор.

Общий гороскоп для Львов

Если вас сегодня угораздит угодить в центр всеобщего внимания, постарайтесь использовать момент с максимальной выгодой. Кто знает, скоро ли еще подобная возможность подвернется?

Гороскоп здоровья для Львов

Нынче старайтесь есть больше овощей и фруктов, которые богаты калием и магнием, они сейчас особенно нужны вашему организму. Также попробуйте экспериментировать с приправами, разнообразие вам полезно.

Кулинарный гороскоп для Львов

Сегодняшний обед надо разделить с другом. И не только потому, что много есть самому вредно, просто лейтмотивом дня должна стать крепкая дружба. Заодно и обсудите то, что вам следует с ним обсудить. Кушать при этом Нужно солянку, поданную в горшочках, свинину под сыром или майонезом и зеленую фасоль на гарнир. Запивать пивом.

Дева (24 августа — 23 сентября)

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Дев

Любовный гороскоп для Дев

Сегодня вам предстоит встреча с человеком вашей мечты. Главное — понять, что это он, что другого вам не надо и вы готовы прожить с ним всю оставшуюся жизнь. И было бы здорово, если бы он и сам все это понял, ибо в противном случае убедить его во всем этом будет сложновато.

Гороскоп здоровья для Дев

Сегодня звезды советуют подвергать все продукты особой термической обработке. Не пожалейте лишних пяти минут, чтобы убедиться в том, что все окончательно и бесповоротно проварилось и прожарилось. Здоровье дороже.

Общий гороскоп для Дев

Сегодня наиболее соблазнительным способом решить проблему может оказаться наиболее мелодраматичный с виду. Не используйте его, вам слишком долго будут это действие поминать.

Кулинарный гороскоп для Дев

Нынче у вас мясной день. Мясо, мясо, и еще раз мясо. Жареное, тушеное, копченое, печеное, вареное — неважно, лишь бы вкусно и побольше. И не волнуйтесь — располнеть за этот день вам не удастся при всем желании, да и не полнеют, с мяса-то. Скорее, наоборот, чем больше будете жевать, тем больше калорий сожжете. Так что вперед, по стопам диких предков!

Бизнес-гороскоп для Дев

В этот день вам не стоит гнаться за большими деньгами. Рискнув сегодня, завтра вы можете легко остаться без гроша в кармане, ведь сейчас не самый удачный период для сомнительных сделок. Пока лучше ограничиться тем, что вы имеете, а остальное лишь планировать.

Весы (24 сентября — 23 октября)

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Весов

Кулинарный гороскоп для Весов

Сегодня вы будете много ошибаться — в выборе, в количестве, во времени и в пространстве. Потому кушать лучше, никуда не отлучаясь, положившись на выбор ближнего или заказав доставку стандартного обеда. Всякая попытка как-то выделиться не то, чтобы обречена на провал, но просто приведет к значительной потере времени и не исключено, что оставит вас практически голодным.

Любовный гороскоп для Весов

Устройте себе сегодня День Свободы от Забот. Отложите все ваши проблемы личной и не только жизни на неопределённое будущее: пусть сами как-нибудь решатся, и поживите хоть немного в своё удовольствие. Благо в этот день вы сможете предаться лености без каких бы то ни было трагических последствий.

Бизнес-гороскоп для Весов

Сегодняшнюю вашу трудовую деятельность звезды рекомендуют перемежать поеданием свежих фруктов и овощей. Лучше, конечно, прямо с грядки или дерева, но вряд ли где-то неподалеку от вашего офиса произрастает что-либо подходящее. Поэтому не забудьте до начала рабочего дня забежать на рынок — что тут поделаешь, если нужны витамины?

Общий гороскоп для Весов

Оглядите ситуацию, свою роль в ней и роль ваших партнеров с пристрастием. Не исключено, что на ваших ушах висит уже порядочная порция лапши.

Гороскоп здоровья для Весов

Весам сегодня лучше отказаться от спиртного. Пойдет алкоголь, может, и хорошо, но разрушительную силу будет иметь нестандартно большую. От безалкогольного поила сомнительного содержания, кстати, тоже лучше отказаться — на всякий случай.

Скорпион (24 октября — 22 ноября)

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Скорпионов

Гороскоп здоровья для Скорпионов

Сегодня звезды рекомендуют вам быть мягче и внимательнее с теми, кто вас окружает. Возможно, это окажется непростой задачей: вряд ли у вас на всех хватит терпения. Однако для вашего здоровья это будет просто необходимо.

Любовный гороскоп для Скорпионов

Сегодня вам покажется, что то занятие, которым вы занимаетесь с вашим любимым человеком вот уже столько дней, довольно-таки скучное, поэтому вам срочно нужно придумать что-нибудь новое, радостное и интересное, причем желательно вместе, чтобы потом вместе радоваться.

Общий гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы можете столкнуться с такой неприятностью, как повальная, ничем не оправданная спешка. Как это ни смешно, причина подобного поведения окружающих вполне может заключаться в вашем настроении.

Бизнес-гороскоп для Скорпионов

Сегодня вы можете попасть под неожиданное и незаслуженное обвинение коллеги или знакомого. Не робейте, а лучше сразу возьмите себя в руки и отстаивайте свои права. Не позволяйте никому клеветать на вас, а уж тем более угрожать. Проявив характер, вы дадите отпор обидчикам, и сами поверите в ваши силы.

Кулинарный гороскоп для Скорпионов

Сегодня ваш выбор блюд к обеду (или ужину) может показаться парадоксальным вам самому. Пока вы будете размышлять над непростым вопросом о том, как же так вышло, они могут и остыть. Так что оставьте бессмысленные рассуждения — начинайте есть. Гарантируем — вам понравится. Ну а если не понравится, значит, выбор просто был недостаточно парадоксален, попробуйте еще раз.

Стрелец (23 ноября — 21 декабря)

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Стрелецов

Любовный гороскоп для Стрелецов

Пусть сегодня ваши глаза расширяются в радостном изумлении, как у первоклашки, впервые увидевшем школу! А повод, поверьте, будет. Поведение вашего любимого человека, например. Оно будет более чем праздничным и неожиданным. Впрочем, чтобы оно было неожиданным, его не надо ожидать...

Гороскоп здоровья для Стрелецов

Нынче вы явно не сможете усидеть на месте, тяга к экстремальным видам спорта даст о себе знать. И хотя этот день обещает быть благоприятным, всё-таки не забывайте о правилах безопасности.

Кулинарный гороскоп для Стрелецов

Задумывайтесь над своим выбором, по крайней мере — выбором блюд к обеду, поменьше. Нынче вы вполне можете довериться интуиции — в конце концов, она тоже обитает в том же организме, что и вы, и совершенно не заинтересована в том, чтобы ему было невкусно. Если же интуиция не спешить высказывать свои пожелания, откушайте жареной речной рыбы. Только костью не подавитесь.

Общий гороскоп для Стрелецов

Сегодня наибольшее удовольствие будет доставлять потребление внутрь пищи, спиртных напитков и т.д. Побалуйте самое себя — вы это заслужили.

Бизнес-гороскоп для Стрелецов

Старайтесь сегодня продумать, что именно необходимо вам для повышения и начинайте действовать сразу на всех фронтах. Такая усиленная атака потребует от вас много сил, однако энергия, которую вы сегодня затратите, не пропадет даром, а ваш начальник сделает необходимые выводы.

Козерог (22 декабря — 20 января)

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Козерогов

Кулинарный гороскоп для Козерогов

Авокадо — это не только экзотический то ли овощ, то ли фрукт, который иногда можно встретить в магазинах. Авокадо — это еще и великолепная штука для приготовления салатов. Например, в сочетании с грибами. Кстати, именно такой салат звезды настоятельно рекомендуют вам сегодня попробовать. Если не найдете ничего подобного в кафе да ресторанах, можете попробовать приготовить его самостоятельно. Хотя, увы, результат, скорее всего, будет не тот...

Общий гороскоп для Козерогов

Грядущие перемены либо не затронут вас, либо изменят ваше положение к лучшему. Не сопротивляйтесь им.

Бизнес-гороскоп для Козерогов

Сегодня вашим партнерам срочно захочется обсудить с вами какие-то детали сотрудничества. Постарайтесь сделать это как можно быстрее и оперативнее, однако не торопитесь излишне: чем менее ответственно вы подойдете к вопросу, тем дольше вам придется его решать.

Гороскоп здоровья для Козерогов

Нынче все любители экзотической кухни могут со спокойной душей порадовать себя каким-нибудь необычным лакомством, не переживая при этом за свой желудок. Никаких проблем не предвидится.

Любовный гороскоп для Козерогов

Только от вас зависит, сбудется ваша мечта о счастливой любви с этим человеком сегодня или не сбудется никогда. Правильно сформулируйте цель, настройтесь на победу — и решительно идите в бой с суровой реальностью за право любить и быть любимым. Основных правил три: видеть цель, верить в себя и не замечать препятствий.

Водолей (21 января — 20 февраля)

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Водолеев

Кулинарный гороскоп для Водолеев

Нынче уделите внимание русской народной кухне. Пироги, борщ, каша, картошка, молоко, чай с пряниками и прочие гастрономические радости деревенской жизни будут сегодня наиболее полезны для вашего измученного всякими гастрономическими изысками и растворимым кофе желудка. Причем приготовлены они должны быть заботливой родственной рукой. Если под рукой нет любящей бабушки — ставьте к плите дедушку.

Гороскоп здоровья для Водолеев

Нынче старайтесь не есть слишком много молочных продуктов: белок, поступающий в организм в слишком больших количествах, даст весьма большую нагрузку на почки, с которыми сейчас возможны некоторые проблемы.

Любовный гороскоп для Водолеев

Сегодня в вашей личной жизни произойдет что-то такое, о чем вы долго не сможете или не захотите забыть. Хороши ли будут ваши воспоминания, или плохи, неизвестно, но яркими они будут точно.

Общий гороскоп для Водолеев

Сегодня то, что обычно прячется в подсознании, может выглянуть на поверхность и кого-нибудь напугать. Ваша склонность к мистицизму нынче усилится.

Бизнес-гороскоп для Водолеев

Первый рубеж из намеченных дел вы взяли. Молодцом! Теперь главное не расслабляться и не забывать о том, что это ещё не конец. Ваши родные и друзья сегодня будут внимательны к вам как никогда. Цените, что вас так любят и так вами дорожат. Отвечайте им той же любовью, и в ваше душе всегда будет тепло.

Рыбы (21 февраля — 20 марта)

Гороскоп на 22 июля 2020 года для Рыб

Кулинарный гороскоп для Рыб

Сегодня вы можете крупно ошибиться. Рекомендуем ошибиться в выборе блюд к обеду — обидно, конечно, зато не катастрофично. Или, если сфера питания для вас священна, возьмите красное вино к рыбе, либо белое — к мясу. Что, это тоже вас не устраивает? Ну что делать, тогда придется просто перепутать столовые приборы и подать фруктовый нож вместо сырного. Для кого-то и это ошибка заметная.

Общий гороскоп для Рыб

Сегодня для вас велика опасность удариться в какую-либо мистико-религиозную чепуху. Проведите этот день с человеком, обладающим чувством юмора, если хотите этого избежать.

Любовный гороскоп для Рыб

Подарите вашему любимому человеку хотя бы час незабываемой романтики и неисчерпаемой любви. Как это сделать, вы знаете гораздо лучше, чем звёзды, поэтому советов подобного рода дать они не в силе. Ваша основная задача — сделать вашу половинку максимально счастливой.

Гороскоп здоровья для Рыб

Потенциал у Рыб огого, а вот силенок как-то не наблюдается. Хороший день, чтобы начать исправлять ситуацию. Здоровый, активный образ жизни вам сейчас очень не повредит.

Бизнес-гороскоп для Рыб

Сегодня вам вполне может присниться решение вашей трудовой проблемы, поэтому как можно больше времени проведите в объятиях Морфея, а поутру расскажите свое сновидение тому, кому вы доверяете, или хотя бы бесстрастному диктофону. Впрочем, вполне возможно, они не будут иметь к работе никакого отношения.