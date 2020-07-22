Курс валют на сегодня 22 июля - доллар дорожает, евро стал дороже

На среду, 22 июля, Национальный банк Украины (НБУ) установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро и других основных иностранных валют. Доллар дорожает, евро стал дороже.

По данным на официальном сайте НБУ, на сегодня 22 июля цена доллара США составит 27 гривен 66 копеек. Таким образом цена американского доллара стала на 6 копеек больше предыдущего банковского дня.

Цена евро на сегодня несколько повысилась и на сейчас курс евро составляет 31 гривна 67 копеек, что в свою очередь на 8 копеек больше чем в вторник, 21 июля.

В вторник, 21 июля, курс доллара США на межбанковском валютном рынке Украины не изменился. Безналичная американская валюта торговалась на межбанке на уровне 27.76/27.73 грн (покупка/продажа). Курс евро установился на отметках 31.76/31.72 грн.

Иногда деньги обходятся нам слишком дорого. — Ральф Уолдо Эмерсон

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