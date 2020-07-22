Количество больных коронавирусом в Украине растет очень быстро - официальные данные на 22 июля

Количество больных коронавирусом в Украине снова растет — в среду, 22 июля, зафиксированы 829 новых случаев заражения. Общее количество больных COVID-19 достигает уже 60 995 человек, из них 1534 человека умерли из-за осложнений, спровоцированных коронавирусной болезнью. Уже 33172 украинцы смогли победить коронавирус — повторное лабораторное исследование не выявило COVID-19 в их организме. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на официальные данные Министерства здравоохранения и СНБО.

Сейчас коронавирусная болезнь обнаружена:

Винницкая область — 2364 случая;

Волынская область — 3359 случаев;

Днепропетровская область — 1260 случаев;

Донецкая область — 813 случаев;

Житомирская область — 1634 случая;

Закарпатская область — 4578 случаев;

Запорожская область — 691 случай;

Ивано-Франковская область — 3689 случаев;

Кировоградская область — 688 случаев;

м. Киев — 7166 случаев;

Киевская область — 3359 случаев;

Львовская область — 8353 случая;

Луганская область — 110 случаев;

Николаевская область — 527 случаев;

Одесская область — 2660 случаев;

Полтавская область — 360 случаев;

Ровенская область — 5232 случая;

Сумская область — 383 случая;

Тернопольская область — 2508 случаев;

Харьковская область — 3139 случаев;

Херсонская область — 217 случаев;

Хмельницкая область — 994 случая;

Черновицкая область — 5404 случая;

Черкасская область — 853 случая;

Черниговская область — 654 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют. Исследования проводились вирусологической референс-лабораторией Центра общественного здоровья Украины, а также областными лабораториями. По состоянию на утро 22 июля 2020 в Центр поступило 1060 сообщений о подозрении на COVID-19 . Всего с начала 2020 года поступило 111 114 сообщений о подозрении на COVID-19 .

Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на 22 июля в мире зафиксировали 15 млн 99 тыс случаев заболевания: 9 млн 101 тыс человек выздоровела и 618 тыс умерло от осложнений, вызванных болезнью. Продолжают бороться с болезнью 5,3 млн пациентов. По состоянию на 21 июля в мире в 146 странах диагностировали 238 728 новых заражений коронавирусом, 5669 пациентов умерли. В США за минувшие сутки диагностировали 67 140 (1119 пациентов умерло) случаев коронавируса, в Бразилии 44 887 (1346 умерло), в Индии 39 168 (671 умерло), ЮАР 8170 (195 умерло), власть в России, которую подозревают в фальсификации статистики по количеству больных, отчитывается о 5842 случаях коронавируса (153 умерло) и другие. Сейчас в мире за неделю диагностируют около 1,5 миллиона новых случаев COVID-19 .

Также недавно глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебреисус шокировал международное сообщество неожиданным заявлением — он стал утверждать, что только лишь соблюдение карантина не спасет людей и мир от пандемии коронавируса. По его мнению, самым мощным средством борьбы является отслеживание путей распространения COVID-19 . Тедрос Адханом Гебреисус обратил внимание на то, что отслеживание контактов является важным для каждой страны и в любой ситуации.

Кроме того, раньше руководительница Института здравоохранения Высшей школы экономики Лариса Попович поделилась важными данными — она рассказала о том, что некоторые тесты недостаточно чувствительны и могут не заметить антител к коронавирусу, если они имеются в небольшом количестве. Кроме того, отмечается, что если тесты неудачно выбирают антиген, то вместо коронавируса могут обнаружить остаточные следы других вирусов.

Ранее ONLINE.UA сообщал, что нынешняя волна пандемия коронавируса может стать не последней. Медики прогнозируют, что миру придется пережить не только вторую, но и третью волну.