Захват людей в Луцке: Зеленский признался, как пытался остановить террориста

В Офисе президента Украины отмечают, что украинский лидер Владимир Зеленский уговорил луцкого террориста Максима Кривоша (Плохого) отпустить сначала трех человек, а потом вообще сдаться. Сам глава государства уже успел рассказать, как разговаривал с преступником, который удерживал 13 заложников в Луцке. По словам президента, сначала нужно было оценить его требования, оценить насколько он адекватный человек, а потом уже начинать коммуникацию. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Офиса президента.

"Мы хотели держать все на контроле, что происходит, потому что были действительно немного непонятны требования — из-за чего это происходит нужно было понять. Если даже говорить о требованиях, отпустит ли он людей... потом появилась информация что заминирован не только автобус, но еще и в Луцке есть такие места. Все в течение где-то 9 часов разговаривали с ним, от психологов до переговорщиков. Мкжчина хотел только одного — чтобы выполнены были его требования. Предлагали сразу сделать спецоперацию, которая мы с вами не знаем, чем бы закончилась. То есть, это был бы штурм, быстрый, я уверен, он был бы результативным, но всегда есть опасность, что могут погибнуть люди, кто-то может погибнуть, какое-то количество и это очень опасно. Поэтому мы посоветовались: я захотел проговорить с этим человеком по телефону. И попытаться договориться, чтобы он отпустил людей. Я попытался, говорил с ним", — рассказывает Владимир Зеленский.

По словам главы государства, он говорил с террористом 7-10 минут — президенту удалось договориться, что преступник сделает первый шаг и отпустит нескольких заложников.

"Я попросил его отпустить раненого, беременную женщину и ребенка. Он сказал, что раненого не существует, что это был блеф. Поэтому договорились, что он отпустит три человека, и я после этого запишу видео. После того, как видео выйдет в соцсети, он через пол часа выпускает всех людей. Примерно так и произошло. 30-40 минут — и он отпустил заложников. И для меня все это очевидно. Это очевидные для меня шаги. Если мы можем что-то делать без штурма, если мы можем не рисковать жизнью хотя бы одного человека то... я с такими принципами живу, жил и буду жить. Поэтому есть результат. Результат — все живы. Мы не боремся за рейтинги. Мы боремся за жизнь. Для меня это самая главная ценность", — подытожил Владимир Зеленский.

Как сообщал ONLINE.UA, ранее криминалист Юрий Ирхин назвал главную ошибку Владимира Зеленского во время переговоров с луцким террористом.