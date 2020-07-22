Получит долгий срок - в МВД раскрыли дальнейшую судьбу луцкого террориста

Так называемого луцкого террориста Максима Кривоша-Плохого поместили после задержания в следственный изолятор. В Министерстве внутренних дел подчеркнули, что того ждет долгое заключение. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление заместителя министра Антона Геращенко на телевидении.

По его словам, преступник уже получил обвинения в терроризме, захвате заложников, незаконном хранении оружия, а также гранат и взрывчатки.

"Я уверен, что суд не выберет ни одна мера пресечения, кроме содержания под стражей. Далее его ждет суд. Он получит длительный срок заключения. Во время захвата никто не погиб, то суд, думаю, это учтет. Впрочем, максимальная санкция - это пожизненное лишение свободы. Дальше слово за судом", — пояснил Геращенко.

Напомним, инцидент произошел во вторник, 21 июля. Около 12 часов террорист удерживал заложников в автобусе в центре Луцка. Он требовал от представителей высшей власти Украины и олигархов признать себя "террористами в законе".

Также личное требование касалось президента Владимира Зеленского. Ему нужно было сделать видеообращение, в котором призывалось бы до просмотра фильма "Земляне" 2005 года о необычайно жестокjq эксплуатациb животных людьми.

Украинский лидер это сделал, а Максим Плохой позже сдался силовикам, которые держали окруженным центр города. Ни один из заложников не пострадал.

Как сообщал ONLINE.UA, в Офисе президента Украины подчеркивают, что украинский лидер Владимир Зеленский уговорил луцкого террориста Максима Кривоша (Плохого) отпустить сначала трех человек, а потом вообще показаться. Сам глава государства уже успел рассказать, о еще разговаривал с преступником, который удерживал 13 заложников в Луцке.

По словам президента, сначала нужно было оценить его требования, оценить, адекватен ли он человек, а потом уже начинать коммуникацию.