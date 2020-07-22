Это конец - Трамп поразил мир долгожданной новостью

Глава Белого дома Дональд Трамп поделился с международным сообществом радостной новостью — он официально заявил о том, что в США клинические испытания двух вакцин от коронавируса подходят к концу. Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на утро 22 июля во всем мире зафиксировали уже 15 млн 99 тыс случаев заболевания коронавирусом: 9 млн 101 тыс человек выздоровела и 618 тыс человек умерло от осложнений, вызванных болезнью. Продолжают бороться с болезнью 5,3 млн пациентов. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на сайт Белого дома.

"У двух экспериментальных вакцин начинается финальная стадия клинических испытаний — это было достигнуто в рекордные сроки", — подчеркнул американский лидер.

Кроме того, по его словам, в ближайшие недели еще четыре вакцины также пройдут все этапы исследований.

"И как только любая вакцина получит одобрение, она тут же станет доступной", — пообещал Дональд Трамп, а также обратил внимание на то, что Штаты планируют не контролировать пандемию, а покончить с ней.

Что также важно, недавно глава Министерства здравоохранения Максим Степанов поделился с украинскими гражданами важной информацией — он рассказал о том, что глава государства Владимир Зеленский поручил главе МИД Дмитрию Кулебе добиться получения вакцины от коронавируса как можно быстрее. Кроме того, по словам Степанова, он также лично обратился к своим коллегам из Италии, Германии, Франции и Нидерландов, чтобы Украина получила приоритетное право на получение этой вакцины. Однако министр обратил внимание на то, что бесплатно никто не будет раздавать вакцину.

"Вы же понимаете, что после изобретения будет целая очередь, чтобы получить какую-то квоту. Бесплатно никто будет не раздавать вакцину. Но будет важно получить одними из первых", — отметил Максим Степанов.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, еще несколько месяцев назад доступ к российской вакцине против коронавируса получили десятки представителей деловой и политической элиты из окружения президента РФ Владимира Путина.