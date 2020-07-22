Могут быть полезны - в МОЗ сообщили замечательные новости о лекарствах против коронавируса

Украинские специалисты уже ведут клинические испытания медицинских средств против коронавирус COVID-19 . Сейчас речь идет о четырех препараты, которые могут быть полезными в лечении. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на выступление министра здравоохранения Максима Степанова.

По его словам, полезность против COVID-19 определили эксперты.

"Речь идет о те клинические испытания, которые зарегистрированы в Украине с украинскими лекарственными средствами, которые производят украинские компании. На сегодня это четыре лекарственные средства, по которым идет клиническое испытание. То есть эти лекарственные средства используются в Украине для (лечение) других заболеваний и в том числе, по мнению специалистов, они могут быть полезны в лечении COVID-19 ", — пояснил чиновник.

В то же время министр добавил, клинические испытания могут длиться долго, это сложный и трудный процесс.

"На сегодня не существует ни одного лекарственного средства в мире, в котором в инструкции было бы записано показы лечения COVID-19 . Вся терапия, которая сегодня происходит, она симптоматична", — добавил Степанов.

Напомним, по состоянию на утро в среду, 22 июля, в Украине подтвердили уже 60 995 случаев коронавирус COVID-19 . С предыдущие сутки количество увеличилось на 829.

Вакцину против новой инфекции также еще разрабатывают. Сразу несколько стран ведут клинические исследования.

Как сообщал ONLINE.UA, президент США Дональд Трамп поделился с международным сообществом радостной новостью — он официально заявил о том, что в США клинические испытания двух вакцин от коронавирус подходят к концу. Стоит обратить внимание на то, что по состоянию на утро 22 июля в мире зафиксировали уже 15 миллионов случаев заболевания.