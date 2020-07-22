Илон Маск неожиданно отреагировал на захват людей в Луцке

Владелец Space X, известный американский бизнесмен и изобретатель Илон Маск неожиданно для всех отреагировал на события, которые шокировали украинских граждан и всю международную общественность 21 июля — как известно, в Луцке террорист Максим Кривош (который назвал себя "Максимом Плохим") захватил автобус с 13 заложниками. Преступник сразу же позвонил в полицию и заявил, что в автобусе взрывчатка. Кроме того, он озвучил свои требования главе государства Владимиру Зеленскому и другим представителям власти в Украине. Это резонансная ситуация не осталась без комментария Илона Маска. Об этом сообщает ONLINE.UA со ссылкой на Twitter известного изобретателя.

Стоит обратить внимание на то, что американское издание The New York Times опубликовало в Twitter ссылку на свой материал о захвате террористом автобуса в украинском Луцке 21 июля. Маск его сразу же прокомментировал.

"Просто еще один день в 2020 году", — написал бизнесмен.

Что важно понимать, полиция уже открыла уголовное производство по факту захвата заложников в Луцке, а СБУ — по статье о "террористическом акте".

Как уже отмечалось ранее, вечером 21 июля террорист Максим Кривош выпустил из автобуса трех человек: пожилую женщину, подростка и беременную женщину. В Офисе президента утверждают, что этому способствовал разговор Владимира Зеленского с преступником. Отмечается, что украинский лидер выполнил требование Кривоша: опубликовал видео со словами "Фильм "Земляне" 2005 года — смотреть всем". После освобождения заложников и задержания мужчины видео исчезло со страницы Зеленского.

Около 22:00 правоохранители начали штурм автобуса. Злоумышленника задержали, всех заложников освободили. Всего их оказалось 13. Во время брифинга по итогам освобождения заложников и задержания Кривоша сообщили, что злоумышленник готовился к этой операции и имел сообщников. Несколько из них уже задержали.

Как сообщал ранее ONLINE.UA, Владимир Зеленский уговорил луцкого террориста Максима Кривоша (Плохого) отпустить сначала трех человек, а потом вообще сдаться. Украинский лидер уже успел рассказать, о чем разговаривал с преступником, который удерживал 13 заложников в Луцке.